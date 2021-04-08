Чт, 8.04.2021
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Алексей Навальный
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"Готовь завещание": Дмитрию Глуховскому поступают угрозы от чеченцев из-за сериала "Топи"

Дмитрий Глуховский ФОТО: Скриншот из видео

Анонимный канал в Telegram, посвященный Чечне, опубликовал адрес, паспортные данные и телефон, якобы принадлежащие российскому писателю Дмитрию Глуховскому, автору серии романов "Метро", сценаристу сериала "Топи" и фильма "Текст", пишет "Медуза" со ссылкой на "Кавказский узел".

"Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты, Димася, - оглядывайся по сторонам, нечисть", - написано в сообщении.

Причиной конфликта стал персонаж Эли в сериале "Топи", который исполнила актриса Софья Володчинская. По сюжету, она сбегает от своего жениха. Национальность героини не раскрывается, но некоторые из угрожающих писателю уверены, что это чеченка. Помимо этого, в сериале присутствуют отсылки к Чеченским войнам.

Позже издание "Кавказский узел" опубликовало скриншоты нескольких угроз, адресованных Глуховскому. Их авторы предлагают писателю "готовить завещание", обещают "вручить билет в один конец", а также обращаются и к режиссеру фильма Владимиру Мирзоеву с требованием извинений. Некоторые также интересуются, как можно отыскать Глуховского.

Режиссер сериала ранее также прокомментировал звучавшие угрозы в адрес актрисы, исполнившей упомянутую роль и сказал, что та играет не чеченку, а "девушку с дагестанским бэкграундом". "У фильма, извините, дагестанский продюсер. Что тут еще можно обсуждать?", - сказал он.

Ранее Рустам Тапаев, глава "Союза чеченской молодежи" предполагал, что эти угрозы могут быть частью пиар-кампании сериала.

Сам Глуховский пока никак не прокомментировал происходящее.

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