Русский Сайлент Хилл от создателей "Текста": разбираем сериал "Топи"

25 февраля состоялась премьера заключительного эпизода сериала "Топи", сценаристом которого выступил автор знаменитого романа "Текст" Дмитрий Глуховский. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" разобрал, чем интересен этот проект.
Пятеро москвичей - айти-предприниматель, девушка с Кавказа, журналист, сбежавшая дочь и брошенная девушка, каждый по своим причинам, отправляются в далекий монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Однако путешествие приводит к аварии, монастырь оказывается заброшен, деревня - населена крайне подозрительными лицами, а все пути назад - отрезанными. Некоторое время гости из столицы воспринимают случившееся исключительно, как приключение, однако вскоре один из них бесследно исчезает...
Избежать сравнения "Топей" с нашумевшим "Текстом" с Александром Петровым не выйдет при всем желании - их объединяет не только автор сценария - писатель Дмитрий Глуховский, но и актер Иван Янковский - внук легендарного Олега Янковского, ярко исполнивший в "Тексте" второстепенную роль сотрудника ФСКН, а в "Топях" получивший уже главную роль. Интересно и то, что на этот раз его персонаж оказывается по эту сторону баррикад и сам страдает от произвола российских силовиков (правда, теперь МВД сменили на более угрожающую ФСБ).
Что ни говори, но Янковский-внук снова зарекомендовал себя, как крепчайшего драматического актера - смотреть на его постепенное скатывание в сумасшествие оказывается чертовски занимательно, а палитра артиста бешено скачет от каменной сдержанности до обезьяньего кривляния - будем надеяться, что артист таким пассионарным подходом к работе не сожжет себя раньше времени.
Впрочем, не Янковским единым - исполнителя главной роли окружают не менее яркие актеры, все как на подбор блистательно исполнившие как грубовато-карикатурные, так и глубокие и непосредственные роли (спасибо Глуховскому - его умение создавать персонажей осталось на высочайшем уровне).
Однако, даже Янковский оказывается бессилен перед главным десертом этого пестрого парада - Максимом Сухановым - мистическим водилой, переправившим героев через границу мира настоящего и … менее настоящего. С зубными протезами, в очках в роговой оправе он напоминает растолстевшего Чикатило - впрочем, даже у того не было таких проблем с полостью рта.
Закрадывается впечатление, что актер Суханов и в жизни мог бы стать вполне себе серийным убийцей - настолько невозможно отвести от него взгляд, даже когда смотреть, казалось бы, совершенно противно.
Само существование Суханова на экране и его отчаянно разрывающая все шаблоны игра даже наводит на мысль - а соответствует ли проект уровню его способностей? Об этом лучше судить ближе к кульминационной серии, в начале же обращаешь внимание на другое.
Путешествие, которое проходят герои, это, разумеется, мифическое путешествие из Москвы в Россию - достаточно популярный жанр российской культуры, в которой эти Вселенные и манеры мышления всегда были четко разделены. "Топи" же замахиваются несколько на другое - они смешивают в одном котле не только территорию (прогрессивную Москву и аутентичное русское село), но и эпохи - сериал пестрит отсылками к, пожалуй, четырем временным пластам страны - это старая, дореволюционная Россия (природа, деревня, монастырь), девяностые (менты, заводы, зэки, Чечня), нулевые (Цапки, Ангарский маньяк, ФСБ) и современность в виде либеральных москвичей поколения Y и модных, казалось бы, совсем не русских вопросов экологии и свободы женщин на Кавказе. Что ни говори, это очень эклектичная попытка спуститься в русское коллективное бессознательное, если не сказать - лобовая.
К несчастью, такая эклектика далеко не всегда идет фильму на пользу, и с первой же серии авторы начинают с невероятным энтузиазмом внедрять в свою историю самые различные культурные отсылки, самая явная из которых, вероятно, к фильму 2006 года "Сайлент Хилл" - там героиня точно также переходила границу реального и мистического во время автокатастрофы, точно так же медлила с возвращением из таинственного городка из-за пропажи близкого человека, точно также не могла так просто покинуть его из-за "проблем" с дорогами.
Видео: трейлер сериала "Топи"
Однако, франко-канадская экранизация японской компьютерной игры про город-призрак в Америке, несмотря на смешение культур, оказалась куда убедительнее "Топей" - то ли из-за меньшей манерности, то ли из-за нежелания заигрывать со зрителями.
А ведь это был только первый приходящий в голову референс - путешествие не просто куда-то, а именно к монастырю за чудом многим напомнит последнюю работу Балабанова "Я тоже хочу", а сама фабула - "Юрьев день" Кирилла Серебренникова. Дальше больше - советский "Солярис", "Твин Пикс", "Сияние", сериал Lost, а также почти все творчество Стивена Кинга - всему этому "Топи" передают символический привет. Да, мистический триллер - жанр хорошо выработанный, но сшивать эти куски настолько белыми нитками, так грубо и неэлегантно?
Глуховский не раз упоминал, что попасть во время - одна из важнейших задач писателя, и если "Текст" по уровню популярности, искренности и актуальности был схож с первым "Братом", то "Топи" устарели, кажется, лет на тридцать - настолько они вторичны и не оригинальны, и, если это и колхозный хоррор или перестроечная фантасмагория, то явно не уровня "Груза 200".
Позже эту и без того путаную эстетику начинает портить другая черта фильма - его зашкаливающая манерность - навязчивое желание, как у недалекой женщины, оставить о себе неизгладимое впечатление с налетом загадочности. В помощь тому - томное звучание российской группы "АИГЕЛ", которая даже записала для сериала несколько новых композиций, а еще - слишком уж настырная обнаженка - как женская, так и мужская (как будто это может что-то добавить). Своеобразным же апофеозом этой манерности становится одухотворенное лицо самого Глуховского, на пару секунд мелькнувшее в массовке одной из кульминационных сцен.
Зачем мы видим все это на своих экранах - решительно неясно.
Вывод: Бесконечно нагнетаемой атмосферой, вымученным декадансом, все новыми вопросами без ответов "Топи" планомерно, одного за другим, отворачивают от себя зрителей, а умение и стремление культового писателя "попасть в точку" на этот раз дали досадную осечку.