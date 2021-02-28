Русский Сайлент Хилл от создателей "Текста": разбираем сериал "Топи"

Пятеро москвичей - айти-предприниматель, девушка с Кавказа, журналист, сбежавшая дочь и брошенная девушка, каждый по своим причинам, отправляются в далекий монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Однако путешествие приводит к аварии, монастырь оказывается заброшен, деревня - населена крайне подозрительными лицами, а все пути назад - отрезанными. Некоторое время гости из столицы воспринимают случившееся исключительно, как приключение, однако вскоре один из них бесследно исчезает...

Избежать сравнения "Топей" с нашумевшим "Текстом" с Александром Петровым не выйдет при всем желании - их объединяет не только автор сценария - писатель Дмитрий Глуховский, но и актер Иван Янковский - внук легендарного Олега Янковского, ярко исполнивший в "Тексте" второстепенную роль сотрудника ФСКН, а в "Топях" получивший уже главную роль. Интересно и то, что на этот раз его персонаж оказывается по эту сторону баррикад и сам страдает от произвола российских силовиков (правда, теперь МВД сменили на более угрожающую ФСБ).

Иван Янковский в фильме "Топи" ФОТО: kinopoisk.ru

Что ни говори, но Янковский-внук снова зарекомендовал себя, как крепчайшего драматического актера - смотреть на его постепенное скатывание в сумасшествие оказывается чертовски занимательно, а палитра артиста бешено скачет от каменной сдержанности до обезьяньего кривляния - будем надеяться, что артист таким пассионарным подходом к работе не сожжет себя раньше времени.

Впрочем, не Янковским единым - исполнителя главной роли окружают не менее яркие актеры, все как на подбор блистательно исполнившие как грубовато-карикатурные, так и глубокие и непосредственные роли (спасибо Глуховскому - его умение создавать персонажей осталось на высочайшем уровне).

Максим Суханов в фильме "Топи" ФОТО: imdb.com

Однако, даже Янковский оказывается бессилен перед главным десертом этого пестрого парада - Максимом Сухановым - мистическим водилой, переправившим героев через границу мира настоящего и … менее настоящего. С зубными протезами, в очках в роговой оправе он напоминает растолстевшего Чикатило - впрочем, даже у того не было таких проблем с полостью рта.

Закрадывается впечатление, что актер Суханов и в жизни мог бы стать вполне себе серийным убийцей - настолько невозможно отвести от него взгляд, даже когда смотреть, казалось бы, совершенно противно.

Само существование Суханова на экране и его отчаянно разрывающая все шаблоны игра даже наводит на мысль - а соответствует ли проект уровню его способностей? Об этом лучше судить ближе к кульминационной серии, в начале же обращаешь внимание на другое.

ФОТО: Скриншот из видео