"Поздравлять пока рано": близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о ее лечении

"Я ее поздравлю, когда все это будет позади. Я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход", - заявила Бондарчук.

Разделяет ее мнение и артист балета Николай Цискаридзе - он тесно общается с родными Заворотнюк и рассказал, что знает об актрисе "много того, чего не надо знать".

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет, и родственники артистки, проходящей лечение от рака мозга, поблагодарили всех ее поклонников за поздравления и подарки.

В феврале впервые за долгое время о болезни Анастасии высказалась ее дочь Анна Заворотнюк. Девушка не стала скрывать, что для нее происходящее не проходит бесследно.

"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели", - заметила она.