Пт, 9.04.2021
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Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры

"Поздравлять пока рано": близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о ее лечении

Российская актриса Наталья Бондарчук поделилась информацией о ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Она заявила, что поздравлять актрису пока рано и лучше будет дождаться, когда та уже окончательно пойдет на поправку, пишет Lenta.ru со ссылкой на StarHit.

"Я ее поздравлю, когда все это будет позади. Я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход", - заявила Бондарчук.

Разделяет ее мнение и артист балета Николай Цискаридзе - он тесно общается с родными Заворотнюк и рассказал, что знает об актрисе "много того, чего не надо знать".

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет, и родственники артистки, проходящей лечение от рака мозга, поблагодарили всех ее поклонников за поздравления и подарки. 

В феврале впервые за долгое время о болезни Анастасии высказалась ее дочь Анна Заворотнюк. Девушка не стала скрывать, что для нее происходящее не проходит бесследно. 

"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели", - заметила она. 

Напомним, в 2019 году после того, как у Заворотнюк начались сильные головные боли, у нее диагностировали рак мозга. Представители актрисы отказываются комментировать ее состояние. Есть мнение, что сейчас она проходит лечение вне больницы.

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