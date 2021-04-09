"Велосипеды для тех, у кого нет детей и работы": высказывание сотрудника Госполиции возмутило многих

Его слова вызвали недоумение как минимум в социальных сетях. Госполиция уже прокомментировала эти высказывания.

Te pilna aizvakardienas intervija [RUS] https://t.co/3wob4iklqg — Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) April 8, 2021

Что именно сказал Андрис Лоцс?

Эфир был заявлен как "Велодорожки: решение проблемы или новая проблема?". В телефонном комментарии Лоцс сказал:

"Во-первых, надо начать с того, что велосипед - это средство отдыха и спорта, это не средство передвижения.

Работающие люди, у которых есть дети, которые должны везти их в школу и обратно, таким образом передвигаться, естественно, не будут. 1

Это студенты, это люди, которые, может быть, рядом живут, которые отдыхают и занимаются спортом, это аудитория, которая не большинство, а большинство работающих людей, естественно, такой транспорт использовать не может. Большинство может использовать или машину, или автобус, троллейбус, но, как показала улица Чака, все эти велодорожки, по которым никто не ездит на велосипедах...

Я могу сказать по своему опыту - я каждый день еду в детский сад на улице Дзирнаву, где у меня ребенок, там каждый день эти пробки, этот бардак, абсолютно неправильная вещь. Если есть такое желание сделать улицу зеленой, но она зеленой не становится, становится все хуже и хуже - машины стоят в пробках, тратят свой бензин, дизель, и все, кто там живет, дышат этим всем, и будет хуже.

Велосипеды - это средство передвижения для тех людей, у которых нет детей, которых надо везти в школу, скажем, одного ребенка везти на Тейку, другого - в Пардаугаву, для тех, кто может просто кататься на велосипеде,

у кого нет работы. Я не знаю, как можно приехать на работу потным, грязным, приехав из Марупе, из Пурвциемса, с Тейки - неважно откуда...". 1

Реакция Госполиции

Госполиция оперативно в микроблоге Twitter пояснила, что это определенно не официальная позиция учреждения.

"Считаем, что это ежедневное средство передвижения и необходимо заботиться, чтобы в транспортном потоке безопасно себя чувствовали в том числе и велосипедисты. Конкретную ситуацию обсудим с должностным лицом", - говорится в твите Госполиции.

Обсуждение в Сети

Тем временем пользователи Twitter обсудили неоднозначное высказывание сотрудника Госполиции и тот факт, что премьер Латвии часто предпочитает велосипед автомобилю.

Es no šīs intervijas uzzināju, ka esmu studente un bezdarbniece ar apšaubāmu higiēnu. Paldies! — Adriāna Roze (@rozeadriana) April 8, 2021

"Из этого интервью узнала, что я студентка и безработная с сомнительной гигиеной", - пишет Адриана Розе.

Nīderlandes PM Rutte pirms pāris gadiem ceļā pie karaļa Vilema-Aleksandra ziņot par nokomplektēto valdību īsi pēc vēlēšanām. pic.twitter.com/aFagsH9Pb1 — Ieva (@ievagai) April 8, 2021

"Премьер Нидерландов Рютте пару лет назад на пути к королю Виллему-Александру, чтобы сообщить о неукомплектованном правительстве вскоре после выборов", - пишет Иева.

"Пока о безопасности движения будут заботиться такие динозавры, лучше не станет", - высказался Каспар Зандбергс.

Кстати...