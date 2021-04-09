"Велосипеды для тех, у кого нет детей и работы": высказывание сотрудника Госполиции возмутило многих

"Велосипеды - это средство передвижения для тех людей, у которых нет детей (...), кто может просто кататься на велосипеде, у кого нет работы", - среди прочего в интервью передаче "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4 во вторник, 6 апреля, высказался замначальника бюро Госполиции по надзору за движением Андрис Лоцс.
Его слова вызвали недоумение как минимум в социальных сетях. Госполиция уже прокомментировала эти высказывания.
Это студенты, это люди, которые, может быть, рядом живут, которые отдыхают и занимаются спортом, это аудитория, которая не большинство, а большинство работающих людей, естественно, такой транспорт использовать не может. Большинство может использовать или машину, или автобус, троллейбус, но, как показала улица Чака, все эти велодорожки, по которым никто не ездит на велосипедах...
Я могу сказать по своему опыту - я каждый день еду в детский сад на улице Дзирнаву, где у меня ребенок, там каждый день эти пробки, этот бардак, абсолютно неправильная вещь. Если есть такое желание сделать улицу зеленой, но она зеленой не становится, становится все хуже и хуже - машины стоят в пробках, тратят свой бензин, дизель, и все, кто там живет, дышат этим всем, и будет хуже.
Велосипеды - это средство передвижения для тех людей, у которых нет детей, которых надо везти в школу, скажем, одного ребенка везти на Тейку, другого - в Пардаугаву, для тех, кто может просто кататься на велосипеде,
у кого нет работы. Я не знаю, как можно приехать на работу потным, грязным, приехав из Марупе, из Пурвциемса, с Тейки - неважно откуда...".
Госполиция оперативно в микроблоге Twitter пояснила, что это определенно не официальная позиция учреждения.
"Считаем, что это ежедневное средство передвижения и необходимо заботиться, чтобы в транспортном потоке безопасно себя чувствовали в том числе и велосипедисты. Конкретную ситуацию обсудим с должностным лицом", - говорится в твите Госполиции.
Обсуждение в Сети
Тем временем пользователи Twitter обсудили неоднозначное высказывание сотрудника Госполиции и тот факт, что премьер Латвии часто предпочитает велосипед автомобилю.
Es no šīs intervijas uzzināju, ka esmu studente un bezdarbniece ar apšaubāmu higiēnu. Paldies!