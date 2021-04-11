"Меня бесят такие, как ты": Сану Тимму разозлили знаки внимания от женатого мужчины

"Если бы было больше таких женщин, как я, которые не лезут в чужие семьи, то и для мужчин, в другом месте трава не была бы зеленее. Розовые очки, пара лет и все повторится. Лучше работайте над собой и улучшайте свои отношения. Семья священна и ее надо охранять", - пишет Тимма, возможно имея в виду развод с отцом своего сына Янисом.