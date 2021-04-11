Вс, 11.04.2021
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Дагнис Чакурс, руководитель ООО Liepkalni

"Меня бесят такие, как ты": Сану Тимму разозлили знаки внимания от женатого мужчины

Бывшая жена Яниса Тиммы Сана обратилась в соцсетях к женатым мужчинам.

Сана Тимма поделилась в своем Instagram-аккаунте скриншотом переписки с женатым мужчиной. В разговоре она отвергла возможного кавалера, подчеркнув, что "уважает других женщин и их семьи". Ее слова цитирует портал Sejas.

Эту запись она сопроводила комментарием:

"Если бы было больше таких женщин, как я, которые не лезут в чужие семьи, то и для мужчин, в другом месте трава не была бы зеленее. Розовые очки, пара лет и все повторится. Лучше работайте над собой и улучшайте свои отношения. Семья священна и ее надо охранять", - пишет Тимма, возможно имея в виду развод с отцом своего сына Янисом.

Напоминаем, что в 2019 году Янис Тимма (будучи еще в браке с Саной) начал отношения с популярной российской певицей Анной Седоковой.

В 2020 году Янис и Анна поженились. 

Ранее Янис Тимма впервые прокомментировал свои отношения с бывшей женой.

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