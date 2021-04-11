"Меня бесят такие, как ты": Сану Тимму разозлили знаки внимания от женатого мужчины
Бывшая жена Яниса Тиммы Сана обратилась в соцсетях к женатым мужчинам.
Бывшая жена Яниса Тиммы Сана обратилась в соцсетях к женатым мужчинам.
Сана Тимма поделилась в своем Instagram-аккаунте скриншотом переписки с женатым мужчиной. В разговоре она отвергла возможного кавалера, подчеркнув, что "уважает других женщин и их семьи". Ее слова цитирует портал Sejas.
Эту запись она сопроводила комментарием:
"Если бы было больше таких женщин, как я, которые не лезут в чужие семьи, то и для мужчин, в другом месте трава не была бы зеленее. Розовые очки, пара лет и все повторится. Лучше работайте над собой и улучшайте свои отношения. Семья священна и ее надо охранять", - пишет Тимма, возможно имея в виду развод с отцом своего сына Янисом.
Напоминаем, что в 2019 году Янис Тимма (будучи еще в браке с Саной) начал отношения с популярной российской певицей Анной Седоковой.
В 2020 году Янис и Анна поженились.
Ранее Янис Тимма впервые прокомментировал свои отношения с бывшей женой.