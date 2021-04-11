"Белый слон": лучший фильм - "Дорогие товарищи!" Кончаловского, у Навального и его команды специальный приз

Несмотря на попытки Андрея Кончаловского снять фильм с премии, руководство "Белого слона" не убрало картину из списка номинантов. В итоге, "Дорогие товарищи!" стали "лучшим фильмом". 1

Дмитрий Давыдов за ленту "Пугало" получил главную режиссерскую награду. Награды за сценарий удостоился Михаил Сегал, поставивший фильм "Глубже!". Лучшим сериалом был признан "Псих" Федора Бондарчука.

В категории документальных работ победу одержала "Гунда" Виктора Косаковского. В анимационной секции лучшей стала "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера.

Исполнительница главной женской роли в фильме "Пугало" Валентина Романова-Чыскыырай получила "Белого слона", а за главную мужскую был награжден Александр Паль ("Глубже!").

Среди актеров второго плана отметили Викторию Исакову ("Человек из Подольска"). Лучшая операторская работа: Ирина Уральская ("Блокадный дневник").

Лучшая работа художника: Александр Загоскин ("Серебряные коньки").

За музыку наградили Анну Друбич ("Гипноз").

Среди полнометражных дебютов был отмечен фильм "Китобой" Филиппа Юрьева, а в категории дебютных короткометражек победу одержала лента "Мы – значит" Игоря Марченко.

Приз молодых кинокритиков "Голос" ушел фильму "Год белой луны" Максима Печерского.

Приз имени основателя премии Мирона Черненко присудили Кларе Исаевой за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность.

Специальные призы "Событие года" получили Алексей Навальный и его творческая команда за серию документальных фильмов-расследований. 1

Приз вручали экс-глава гильдии кинокритиков и киноведов Виктор Матизен и актриса Яна Троянова.

"Много призов мне приходилось вручать в своей жизни, но впервые и, я надеюсь, что в последний раз, мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному", - заявил Матизен.

Он указал, что не вручал бы этом приз, если бы эти фильмы-расследования "не были бы исполнены гражданского пафоса, мастерства, настоящей страсти и неумолимой логики".

Получила приз за Алексея Навального режиссер монтажа ФБК (она включена в России в список иностранных агентов) Александра Дубровская.

Матизен также отметил, что сейчас тяжелые времена, в качестве доказательства он упомянул документалиста Виталия Манского, на которого напали во время фестиваля "Артдокфест".

Также приз получил Илья Хржановский за проект "Дау". Андрей Хржановский, создавший мультфильм "Нос, или Заговор "не таких"", - получил награду за вклад в искусство кино.