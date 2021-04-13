Анна Седокова рассказала, для чего хочет знать латышский язык

Седокова призналась, что хочет понимать все языки мира.

"Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и, конечно, латышский. Самый непонятный для меня", - отметила Анна.

Звезда также открыла подписчикам секрет, для чего ей это нужно. ⠀

"Я не могу читать переписки мужа. Ну могу, просто это многоходовка (Никогда не читайте, это я шучу так. Если информация должна к вам прийти, то она придет к вам другим способом)", - написала певица.

Анна заметила, что она может перевести любой язык, но понимает пока только английский, немного сербский, испанский и, конечно, украинский и русский.

"Сейчас усиленно учу испанский. По статистике, 548 миллионов человек во всем мире могут говорить на нем. И я хочу", - подытожила она.

Ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова в эфире Радио Romantika рассказала о том, насколько для нее важно соблюдать Великий пост, и призналась, что собирается взять фамилию мужа до конца 2021 года.

Сейчас ее останавливает только то, что необходимо менять множество документов в разных странах. Но все же певица планирует исполнить свое желание уже в этом году.

Весной 2021 года Анна вместе с Янисом приезжала в Ригу. Она также рассказала о своем любимом месте в городе.