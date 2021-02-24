Анна Седокова подтвердила, что находится в Риге, и рассказала о своем любимом месте в городе

Напомним, 23 февраля в Instagram-сторис Анна поделилась фотографией, которая сделана в Агенскалнсе.

В свою очередь, 24 февраля Седокова опубликовала новые кадры в Instagram-сторис, на которых видно, что она ехала по улицам центра Риги вместе с Янисом Тиммой. Певица также написала, что всегда будет рядом со своим любимым человеком.

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Позже Седокова опубликовала ответы подписчиков и подтвердила, что находится в Риге.

Публикация в Instagram-сторис певицы была подписана на латышском языке, Тимма признался, что это сделал он: "Хотела Вам сказать огромное спасибо за теплый прием в Риге. У Вас очень вкусная еда, и солнце нас баловало.

И да, это пишу я, тот, кто умеет писать по-латышски, а не она. Привет всем и от меня". 3

Кроме того, певица опубликовала фотографию Домского собора и написала, что это ее любимое место в городе: "Мне повезло несколько лет назад застать репетицию оркестра. Это было так волшебно. В этот момент я и влюбилась".

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Как известно, на прошлой неделе Тимма приехал в Латвию, чтобы помочь латвийской баскетбольной команде в решающих матчах в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2022 года.

Как полагал уже тогда портал Sejas.lv, не исключено, что Анна Седокова приехала в Ригу, чтобы познакомиться с сыном Яниса, который появился на свет от предыдущего брака спортсмена с Саной Тиммой. Эти предположения были подкреплены соцсетями Саны, которая подтвердила, что в настоящее время их сын навещает своего отца.