Певица Дана Соколова ушла из Black Star

"С этого дня я больше не являюсь артистом лейбла Black Star", - написала певица в сторис.

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official/

"Раньше страшно было, что меня могут забыть. Теперь я уже боюсь, что меня могут запомнить", - добавила она.

Артистка поблагодарила команду лейбла, а также отметила, что "пришла пора для новой истории".

Певица из Риги Дана Соколова была в составе российского лейбла Black Star пять лет. До сотрудничества с Даной лейбл не занимался альтернативными музыкальными направлениями, но, разглядев талант и потенциал молодой певицы, решил создать новый проект.