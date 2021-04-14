Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

Певица Дана Соколова ушла из Black Star

Певица и поэтесса Дана Соколова покинула лейбл Black Star, об этом она сообщила в своем Instagram.

"С этого дня я больше не являюсь артистом лейбла Black Star", - написала певица в сторис. 

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official/

"Раньше страшно было, что меня могут забыть. Теперь я уже боюсь, что меня могут запомнить", - добавила она.

Артистка поблагодарила команду лейбла, а также отметила, что "пришла пора для новой истории".

Певица из Риги Дана Соколова была в составе российского лейбла Black Star пять лет. До сотрудничества с Даной лейбл не занимался альтернативными музыкальными направлениями, но, разглядев талант и потенциал молодой певицы, решил создать новый проект.

В Риге артистку знают еще и как поэтессу: она даже выпустила собственный сборник стихов. Девушка часто экспериментирует со своими образами, в особенности это касается волос.

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