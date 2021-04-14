Певица Дана Соколова ушла из Black Star
Певица и поэтесса Дана Соколова покинула лейбл Black Star, об этом она сообщила в своем Instagram.
Певица и поэтесса Дана Соколова покинула лейбл Black Star, об этом она сообщила в своем Instagram.
"С этого дня я больше не являюсь артистом лейбла Black Star", - написала певица в сторис.
"Раньше страшно было, что меня могут забыть. Теперь я уже боюсь, что меня могут запомнить", - добавила она.
Артистка поблагодарила команду лейбла, а также отметила, что "пришла пора для новой истории".
Певица из Риги Дана Соколова была в составе российского лейбла Black Star пять лет. До сотрудничества с Даной лейбл не занимался альтернативными музыкальными направлениями, но, разглядев талант и потенциал молодой певицы, решил создать новый проект.
В Риге артистку знают еще и как поэтессу: она даже выпустила собственный сборник стихов. Девушка часто экспериментирует со своими образами, в особенности это касается волос.