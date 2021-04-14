У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий ребенок
В семье певца Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой случилось пополнение. У пары родилась девочка, сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на источник.
В семье певца Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой случилось пополнение. У пары родилась девочка, сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на источник.
О беременности певицы стало известно в марте, она поделилась фото с округлившимся животом в своем Instagram.
Напомним, супруги уже воспитывают двоих сыновей - 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пара поженилась в 2014-м. Для Альбины это первый брак, для Меладзе - второй, кроме того, у него есть три дочери от первой жены Ирины Малухиной.