Ср, 14.04.2021
Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Юлия Навальная о муже
Юлия Навальная о муже

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий ребенок

ФОТО: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

В семье певца Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой случилось пополнение. У пары родилась девочка, сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на источник.

О беременности певицы стало известно в марте, она поделилась фото с округлившимся животом в своем Instagram.

Напомним, супруги уже воспитывают двоих сыновей - 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пара поженилась в 2014-м. Для Альбины это первый брак, для Меладзе - второй, кроме того, у него есть три дочери от первой жены Ирины Малухиной. 

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