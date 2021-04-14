Почти что чудо: в гнездо к Милде "перебрался" новый орел

Nu, Durbes ērgļu ligzdas draugi, šāds pavērsiens tiešām ir vēsturisks - jaunais ērgļu tēviņš "adoptēja" Mildas perējumu un tagad sēž uz olām! pic.twitter.com/jNZK4RxzKi — Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) April 14, 2021

Наблюдатели за птицами уже несколько месяцев следят за событиями в гнезде орланов-белохвостов в Дурбе, за трансляцией следят тысячи людей по всему миру.

Семейную жизнь пары орлов - Милды и Раймиса - оборвала таинственная пропажа Раймиса. Милда, оставшаяся без опекуна, была вынуждена жить без питания, заботясь о яйцах.

После более чем недельного голодания в воскресенье, 4 апреля, около 11:00 инстинкт выживания все же заставил орлицу Милду покинуть гнездо и яйца и отправиться на поиски пищи. Спустя почти шесть часов казалось, что у этой истории будет печальный конец, однако Милда неожиданно вернулась, да еще и с одним молодым орлом.

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе признал, что в настоящий момент невозможно прогнозировать, какая участь ждет орлицу, так как очень много событий развивается за пределами гнезда, наблюдение за которым в режиме онлайн ведет фонд.

Напомним, гнездование морских птиц в Дурбе началось успешно - пара орлов, которым даны имена Раймис и Милда, начала гнездоваться уже в четвертый раз. Пока Милда высиживала три яйца, Раймис снабжал ее пищей и даже однажды на завтрак принес останки кота. Однако неделю назад, 27 марта, Раймис отправился на поиски пропитания и не вернулся.

Кюзе поясняет, что роли в гнезде очень строго разделены. Во время инкубационного периода и до тех пор, пока в гнезде есть маленькие детеныши, пищу добывает самец, а самка выполняет большую часть работы по высиживанию. Это означает, что в это время самка полностью зависит от самца. Если самец не приносит пищу, самка может некоторое время прожить без нее, но в какой-то момент ей приходится идти на охоту, рискуя тем, что оставленные без присмотра яйца могут остыть или кто-то может их съесть.

"В данном случае мы очень ясно видели, как это происходит - самку не снабжали пищей, и некоторое время она очень старательно продолжала высиживать яйца, потому что у нее очень силен инстинкт гнездования, но в какой-то момент победил инстинкт самосохранения.