Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов

"Почему у нее на шее написано "площадь"?", "Русские здесь?", "Площадь! Все верно! Красная! Ждем с концертом в России", "Русские, вы это видите?", "А какая площадь? Первого президента или Красная?", "Седьмой альбом Бейонсе называется "Площадь"!", - писали они в комментариях.