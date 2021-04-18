Вс, 18.04.2021
Мы попали в аварию! Мы много выпили! А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге Эдмунд, участник автоаварии
Эдмунд, участник автоаварии

Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов

39-летняя американская певица Бейонсе (Beyonce) опубликовала фото в украшении с надписью на русском языке и удивила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах звезда позирует в белом пиджаке и брюках бренда Area. Комплект украшен золотыми цепями с различными надписями. 

Русскоговорящие фолловеры Бейонсе обратили внимание на подвеску со словом "площадь" на шее звезды.

"Почему у нее на шее написано "площадь"?", "Русские здесь?", "Площадь! Все верно! Красная! Ждем с концертом в России", "Русские, вы это видите?", "А какая площадь? Первого президента или Красная?", "Седьмой альбом Бейонсе называется "Площадь"!", - писали они в комментариях.

Ранее неизвестные обокрали Бейонсе на миллион долларов.

Бейонсе ФОТО: Скриншот с Instagram
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