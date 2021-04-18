Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов
39-летняя американская певица Бейонсе (Beyonce) опубликовала фото в украшении с надписью на русском языке и удивила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
39-летняя американская певица Бейонсе (Beyonce) опубликовала фото в украшении с надписью на русском языке и удивила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На кадрах звезда позирует в белом пиджаке и брюках бренда Area. Комплект украшен золотыми цепями с различными надписями.
Русскоговорящие фолловеры Бейонсе обратили внимание на подвеску со словом "площадь" на шее звезды.
"Почему у нее на шее написано "площадь"?", "Русские здесь?", "Площадь! Все верно! Красная! Ждем с концертом в России", "Русские, вы это видите?", "А какая площадь? Первого президента или Красная?", "Седьмой альбом Бейонсе называется "Площадь"!", - писали они в комментариях.
Ранее неизвестные обокрали Бейонсе на миллион долларов.