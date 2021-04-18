Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков, а банк, который нанял рэпера, теперь отказывается от него

Еще в марте представители Альфа-банка рассказывали СМИ, что намерены нанять Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Рэпер якобы был настроен серьезно, собирался ходить в офис и подготавливать отчеты на планерках. Ему была поставлена цель привлечь 100 тысяч новых клиентов. Об это пишет Lenta.ru.

После того как в апреле в отношении музыканта возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, Альфа-банк сообщил журналистам, что Алишер Моргенштерн не работает в их организации. Все, что ранее говорилось СМИ, было названо рекламным ходом, сообщает РБК.

"Ни для кого не секрет, что это такой рекламный ход. Директор по работе с молодежью - одна из наших рекламных интеграций", - сообщает пресс-служба банка.

В пропаганде наркотиков Моргенштерна обвинили после выхода клипов "Розовое вино 2" и Family. УНК ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении рэпера административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Теперь рэп-звезде грозит штраф до одного миллиона рублей (около 11 тысяч евро).

Артист отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина, который указал, что в песнях звезды нет никакой пропаганды наркотиков.

Сейчас композиции Моргенштерна будут изучать полицейские, суд и эксперты, в том числе лингвисты.