Пн, 19.04.2021
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"Мы боролись за наши отношения": Дарья Мороз о том, почему развелась с Богомоловым

Популярная российская актриса Дарья Мороз стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном разговоре она указала, кто стал инициатором развода в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. 

"Мы боролись за наши отношения, но в итоге все же расстались", - объяснила Дарья. 

Она отметила, что их развод с Константином прошел цивилизованно и дочь Анна это приняла. На сегодняшний день она не испытывает недостатка в общении с мамой и папой.

"Честно говоря, я была инициатором разрыва. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент... Еще я тогда не была достаточно мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Возможно, проблем можно было бы избежать, но со временем они стали необратимыми", - призналась 37-летняя актриса. 

Дарья подчеркнула, что сейчас ее отношения с Константином перешли в статус дружеских и родственных. 

Напомним, 13 сентября 2019 года Константин Богомолов женился на журналистке Ксении Собчак. 

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