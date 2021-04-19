"Мы боролись за наши отношения": Дарья Мороз о том, почему развелась с Богомоловым

"Мы боролись за наши отношения, но в итоге все же расстались", - объяснила Дарья.

Она отметила, что их развод с Константином прошел цивилизованно и дочь Анна это приняла. На сегодняшний день она не испытывает недостатка в общении с мамой и папой.

"Честно говоря, я была инициатором разрыва. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент... Еще я тогда не была достаточно мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Возможно, проблем можно было бы избежать, но со временем они стали необратимыми", - призналась 37-летняя актриса.

Дарья подчеркнула, что сейчас ее отношения с Константином перешли в статус дружеских и родственных.