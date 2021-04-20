"Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь": Олег Тиньков о борьбе с лейкемией
Российский бизнесмен Олег Тиньков в документальном фильме "Олег Тиньков - новая кровь на Первом канале (от 19 апреля) рассказал о попытках отказаться от лечения.
Российский бизнесмен Олег Тиньков в документальном фильме "Олег Тиньков - новая кровь на Первом канале (от 19 апреля) рассказал о попытках отказаться от лечения.
"Я никогда не думал, что можно лечиться год. А выяснилось, что люди и три года, и четыре года лечатся. Для меня это новое открытие в 51 год. Я из этих 12 месяцев четыре провел в клинике. И то, что я там насмотрелся. (…)
- признался Тиньков.
Он рассказал, что его лечащий врач из клиники в Берлине сообщил ему о диагнозе и сказал, что нужно начинать химию сразу. Тиньков не мог поверить в сказанное медиком и отказывался от химии. Врач подчеркнул, что в таком случае Тиньков умрет через две недели.
"Я решил, что тогда и лечиться не буду. Нахер мне надо. Я такую жизнь прожил. Я такую жизнь прожил: денег столько заработал, сколько дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, дети, прекрасная семья, весь мир посмотрел", - вспоминает бизнесмен.
В июле Тиньков сообщил, что создаст фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием донорства в России. Согласно словам мужчины, задача будет выполнена, когда из 5000 россиян, умирающих каждый год от рака крови, не дождавшись донора, в живых останется хотя бы 1000.
Напомним, ранее певица Анна Седокова приняла участие в программе Comment Out. Ее противником стала телеведущая Ксения Бородина. В одном из туров исполнительнице пришлось выбирать между приворотом к Давиду Манукяну и некорректным комментарием в адрес бизнесмена Олега Тинькова. Звезда выбрала последнее.