"Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь": Олег Тиньков о борьбе с лейкемией

"Я никогда не думал, что можно лечиться год. А выяснилось, что люди и три года, и четыре года лечатся. Для меня это новое открытие в 51 год. Я из этих 12 месяцев четыре провел в клинике. И то, что я там насмотрелся. (…)

Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь. Первые два месяца вообще только плакал. Бесился, ко мне психологи приходили успокаивать. Я всегда был мачо, но мачизм как-то поубавился, пришлось поплакать",

- признался Тиньков.

Он рассказал, что его лечащий врач из клиники в Берлине сообщил ему о диагнозе и сказал, что нужно начинать химию сразу. Тиньков не мог поверить в сказанное медиком и отказывался от химии. Врач подчеркнул, что в таком случае Тиньков умрет через две недели.

"Я решил, что тогда и лечиться не буду. Нахер мне надо. Я такую жизнь прожил. Я такую жизнь прожил: денег столько заработал, сколько дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, дети, прекрасная семья, весь мир посмотрел", - вспоминает бизнесмен.

Но его решение изменила супруга, приехавшая в клинику вместе с дочерью.

В июле Тиньков сообщил, что создаст фонд, который будет заниматься решением проблем рака крови и развитием донорства в России. Согласно словам мужчины, задача будет выполнена, когда из 5000 россиян, умирающих каждый год от рака крови, не дождавшись донора, в живых останется хотя бы 1000.