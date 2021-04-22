13 апреля 1969 года. В центре Риги к памятнику Свободы приближается молодой человек в возрасте примерно 20 лет в ватнике, разворачивает плакат "Я протестую против оккупации Чехословакии", зажигает спичку и мгновенно вспыхивает. Это - гений математики, студент пятого курса Латвийского университета Илья Рипс. Один из 26 человек в советской империи, поджегший себя, протестуя против советской оккупации.

Во времена Брежнева центр Риги выглядел совсем иначе, чем сейчас. На перекрестке улицы Ленина и бульвара Райниса протянуты троллейбусные провода, у памятника Свободы - конечная остановка троллейбусов. Мимо памятника в тот момент шли курсанты морской школы, которые поспешили к горящему парню и пламя потушили. Первое, что вспоминает Илья Рипс, когда приходит в сознание, - враждебная толпа вокруг него. Обгоревшего, его допрашивают чекисты и везут в Рижскую психиатрическую больницу. Это обычная практика, ведь как иначе - человек, протестующий против "чудесного" советского уклада, не может быть нормальным. В больнице он провел полтора года. Сейчас 73-летний Рипс живет в Израиле и является одним из самых ярких и оригинальных математиков нашего времени, исследователем кодов Библии.