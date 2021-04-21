Ср, 21.04.2021
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Депутаты рассмотрят инициативы о ликвидации бюро вакцинации и о добровольности вакцинации

Эва Юхневича. ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня, 21 апреля, рассмотрит поданные населением инициативы по ликвидации бюро вакцинации и сохранению добровольности вакцинации.

Заседание комиссии состоится в 12 часов дня в формате видеоконференции.

Илзе Зелткалне, автор инициативы по ликвидации бюро вакцинации, ранее заявила, что для сокращения бюрократии и бездумного растрачивания финансовых ресурсов нет необходимости создавать отдельное бюро вакцинации. "Особенно учитывая печальную ситуацию с вакцинацией", - сказала она более месяца назад.

В середине марта министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что бюро вакцинации будет упразднено как структурное подразделение Министерства здравоохранения и интегрировано в Национальную службу здравоохранения, но решение об этом правительство приняло только вчера, 20 апреля.

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