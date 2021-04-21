Депутаты рассмотрят инициативы о ликвидации бюро вакцинации и о добровольности вакцинации

Заседание комиссии состоится в 12 часов дня в формате видеоконференции.
Илзе Зелткалне, автор инициативы по ликвидации бюро вакцинации, ранее заявила, что для сокращения бюрократии и бездумного растрачивания финансовых ресурсов нет необходимости создавать отдельное бюро вакцинации. "Особенно учитывая печальную ситуацию с вакцинацией", - сказала она более месяца назад.
В середине марта министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что бюро вакцинации будет упразднено как структурное подразделение Министерства здравоохранения и интегрировано в Национальную службу здравоохранения, но решение об этом правительство приняло только вчера, 20 апреля.