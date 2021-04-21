Сага о морских орлах: у Милды вылупился детеныш!

Процесс вылупления начался во вторник, 20 апреля, но отверстие в одном из яиц было трудно увидеть, а чирикал детеныш очень тихо.

Этим утром в гнездо также вернулся новый партнер Милды, которого наблюдатели за гнездом назвали Чипом. Вчера весь день он держался подальше от гнезда, но сегодня после крика Милды вернулся и, кажется, принял маленького орла как своего собственного.

Между тем "молодая мама", которая вчера ни на минуту не покидала гнездо, оставила своего питомца под присмотром Чипа и этим утром отправилась на охоту.

Три яйца в гнезде были отложены 12, 15 и 18 марта.

Наблюдатели за птицами уже несколько месяцев следят за событиями в гнезде орланов-белохвостов в Дурбе, трансляцию смотрят тысячи людей по всему миру.

Гнездование морских птиц в Дурбе началось успешно - пара орлов, которым были даны имена Раймис и Милда, начала гнездоваться уже в четвертый раз. Пока Милда высиживала три яйца, Раймис снабжал ее пищей и даже однажды на завтрак принес останки кота. Однако 27 марта Раймис отправился на поиски пропитания и не вернулся.

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе пояснил, что роли в гнезде очень строго разделены. Во время инкубационного периода и до тех пор, пока в гнезде есть маленькие детеныши, пищу добывает самец, а самка выполняет большую часть работы по высиживанию. Это означает, что в это время самка полностью зависит от самца. Если самец не приносит пищу, самка может некоторое время прожить без нее, но в какой-то момент ей приходится идти на охоту, рискуя тем, что оставленные без присмотра яйца могут остыть или кто-то может их съесть.

После более чем недельного голодания 4 апреля около 11:00 инстинкт выживания все же заставил орлицу Милду покинуть гнездо и яйца и отправиться на поиски пищи. Спустя почти шесть часов казалось, что у этой истории будет печальный конец, однако Милда неожиданно вернулась, да еще и с одним молодым орлом.

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе признал, что в тот момент невозможно было прогнозировать, какая участь ждет орлицу, так как очень много событий развивается за пределами гнезда, наблюдение за которым в режиме онлайн ведет фонд.

Гнездо, к которому приковано столь пристальное внимание, находится в Курземе, в районе Дурбе. Этот район гнездования известен только с 2014 года, когда было обнаружено первое гнездо этой пары, построенное на сосне, оставшейся на вырубке. В 2014 году пара орланов гнездилась очень удачно - это было одно из четырех гнезд орланов, известных в Латвии в этом году, где вырастили трех детенышей.