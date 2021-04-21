Латвийский режиссер Андрей Экис о работе с Дмитрием Нагиевым

Напомним, что в русском варианте фильма "Свингеры" главную роль играет популярный российский телеведущий, шоумен и актер Дмитрий Нагиев. В интервью Экис рассказал, как ему работалось на площадке со звездой такого масштаба.

"Бесконечно профессиональный. Там были звезды более низкого уровня, которые как только не бросались, но именно этот человек знал весь текст наизусть. Пришел и говорит - вперед! Он взорвался только тогда, когда, скажем, его руку засняли на телефоне. Грубо говоря, он хотел работать.

Конечно, его тоже приходилось с самого начала довольно долго убеждать, что надо так, а не иначе, и он, конечно, делал так, как хотел, а потом, возможно, вполсилы таки добивался своего... Я был сбит с толку. Я думал, что же сейчас будет..." - сказал Экис, добавив, что Нагиев всегда проявлял большой профессионализм на съемках.