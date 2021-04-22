Звезда "Интернов" Аглая Тарасова: ее роман с Биковичем, Аронофски и участие в акциях в поддержку Навального

Звезда "Интернов" Аглая Тарасова: ее роман с Биковичем, Аронофски и участие в акциях в поддержку НавальногоЗвезда недели
18 апреля российская актриса Аглая Тарасова отметила свое 27-летие. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".
18 апреля российская актриса Аглая Тарасова отметила свое 27-летие. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".
Аглая Тарасова родилась в знаменитой семье: ее мама - российская актриса Ксения Раппопорт, а папа - бизнесмен Виктор Тарасов. И хотя родители развелись, отец все равно поддерживал отношения с дочерью.
Ее настоящее имя - Дарья, а Аглая - это псевдоним.
В детстве девочка увлекалась танцами, теннисом, училась в музыкальной школе, а также активно изучала иностранные языки. В интервью Тарасова признавалась, что была непростым подростком.
С самых ранних лет мама брала Аглаю с собой на съемочную площадку, где девочка узнала, что такое мир кино, и влюбилась в него. В 2008 году вместе с матерью она побывала на Венецианском кинофестивале, который произвел на нее огромное впечатление.
Карьера и появление на телевидении
Актерское образование Аглая не получила, но это не помешало ей стать любимицей зрителей.
В копилке Тарасовой свыше 15 ролей в кинофильмах и сериалах. Среди них такие картины, как "Лед", "Обыкновенная женщина", "Интерны", "Марафон желаний", "Осколки", "Беспринципные", "Подкидыш" и другие.
Актриса также принимала участие в шоу "Ледниковый период".
Личная жизнь и романы на съемках
Сериал "Интерны" принес ей популярность и любовь зрителей. Во время съемок у Дарьи случился роман с коллегой Ильей Глинниковым - исполнителем роли ее парня Глеба Романенко.
Они скрывали отношения целый год. В 2014-м в СМИ появились слухи о том, что экранная пара рассталась. Затем актеры помирились, но после неоднократно вновь то расходились, то сходились, причем делали это публично - всего более 10 раз.
"С благодарностью вспоминаю о том периоде, как и обо всем в моей жизни. У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово", - так Аглая охарактеризовала отношения с Ильей Глинниковым изданию WomanHit.
Летом 2016 года стало понятно, что актеры стали жить каждый своей жизнью. Тогда у Тарасовой возникли романтические отношения с актером Милошем Биковичем.
"Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов", - призналась Аглая.
Следующий громкий роман актрисы, о котором писали СМИ, если верить журналистам, был с американским режиссером Дарреном Аронофски. Когда Аглая говорила про эти отношения, она не называла имен. Но именно с Аронофски она появлялась и на частных вечеринках, и на публичных мероприятиях. СМИ писали, что роман между звездами начался в 2018 году.
"Последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал", - признавалась она WomanHit.
Но Тарасова подчеркивала, что так даже было интереснее. Разговор не содержал "ерунды, из-за которой люди ссорятся". Аглая отметила, что эти отношения были спокойные и взрослые.
"Я считаю, что неважно, какой национальности и из какой страны человек, главное, чтобы он был добрым, интересным, смешным", - объяснила актриса.
Аглая Тарасова в недавнем интервью объяснила, что всегда влюбляется в "талант, в сердце, чувство юмора". Актриса также призналась, что и сейчас влюблена. Имя возлюбленного она называть не стала.
Поддержка Алексея Навального
2 февраля 2021 года Аглая Тарасова находилась на Большой Дмитровке и принимала участие в акции в поддержку Алексея Навального. Она была в составе группы из более чем 500 человек, скандировала лозунги и не реагировала на требования полиции прекратить протест.
Суд признал артистку виновной в нарушении правил проведения митингов. На нее завели дело после ее участия в акции в поддержку политика Алексея Навального. Известно, что актриса была задержана вечером 2 февраля. Ночь она провела в ОВД, после чего ее отпустили. В результате Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал Тарасову на 10 тысяч рублей (113 евро).