Чт, 22.04.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Звезда "Интернов" Аглая Тарасова: ее роман с Биковичем, Аронофски и участие в акциях в поддержку Навального
Звезда недели

18 апреля российская актриса Аглая Тарасова отметила свое 27-летие. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели"

Аглая Тарасова родилась в знаменитой семье: ее мама - российская актриса Ксения  Раппопорт, а папа - бизнесмен Виктор Тарасов. И хотя родители развелись, отец все равно поддерживал отношения с дочерью. 

Ее настоящее имя - Дарья, а Аглая - это псевдоним.

В детстве девочка увлекалась танцами, теннисом, училась в музыкальной школе, а также активно изучала иностранные языки. В интервью Тарасова признавалась, что была непростым подростком. 

С самых ранних лет мама брала Аглаю с собой на съемочную площадку, где девочка узнала, что такое мир кино, и влюбилась в него. В 2008 году вместе с матерью она побывала на Венецианском кинофестивале, который произвел на нее огромное впечатление. 

Карьера и появление на телевидении

Актерское образование Аглая не получила, но это не помешало ей стать любимицей зрителей. 

В копилке Тарасовой свыше 15 ролей в кинофильмах и сериалах. Среди них такие картины, как "Лед", "Обыкновенная женщина", "Интерны", "Марафон желаний", "Осколки", "Беспринципные", "Подкидыш" и другие. 

Актриса также принимала участие в шоу "Ледниковый период".  

Личная жизнь и романы на съемках

Сериал "Интерны" принес ей популярность и любовь зрителей. Во время съемок у Дарьи случился роман с коллегой Ильей Глинниковым - исполнителем роли ее парня Глеба Романенко.

Они скрывали отношения целый год. В 2014-м в СМИ появились слухи о том, что экранная пара рассталась. Затем актеры помирились, но после неоднократно вновь то расходились, то сходились, причем делали это публично - всего более 10 раз. 

"С благодарностью вспоминаю о том периоде, как и обо всем в моей жизни. У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово", - так Аглая охарактеризовала отношения с Ильей Глинниковым изданию WomanHit.

Летом 2016 года стало понятно, что актеры стали жить каждый своей жизнью. Тогда у Тарасовой возникли романтические отношения с актером Милошем Биковичем.

"Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов", - призналась Аглая. 

Следующий громкий роман актрисы, о котором писали СМИ, если верить журналистам, был с американским режиссером Дарреном Аронофски. Когда Аглая говорила про эти отношения, она не называла имен. Но именно с Аронофски она появлялась и на частных вечеринках, и на публичных мероприятиях. СМИ писали, что роман между звездами начался в 2018 году.

"Последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал", - признавалась она WomanHit. 

Но Тарасова подчеркивала, что так даже было интереснее. Разговор не содержал "ерунды, из-­за которой люди ссорятся". Аглая отметила, что эти отношения были спокойные и взрослые.

"Я считаю, что неважно, какой национальности и из какой страны человек, главное, чтобы он был добрым, интересным, смешным", - объяснила актриса.

Аглая Тарасова в недавнем интервью объяснила, что всегда влюбляется в "талант, в сердце, чувство юмора". Актриса также призналась, что и сейчас влюблена. Имя возлюбленного она называть не стала. 

Поддержка Алексея Навального

2 февраля 2021 года Аглая Тарасова находилась на Большой Дмитровке и принимала участие в акции в поддержку Алексея Навального. Она была в составе группы из более чем 500 человек, скандировала лозунги и не реагировала на требования полиции прекратить протест. 

Суд признал артистку виновной в нарушении правил проведения митингов. На нее завели дело после ее участия в акции в поддержку политика Алексея Навального. Известно, что актриса была задержана вечером 2 февраля. Ночь она провела в ОВД, после чего ее отпустили. В результате Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал Тарасову на 10 тысяч рублей (113 евро).

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