Звезда "Интернов" Аглая Тарасова: ее роман с Биковичем, Аронофски и участие в акциях в поддержку Навального

Аглая Тарасова родилась в знаменитой семье: ее мама - российская актриса Ксения Раппопорт, а папа - бизнесмен Виктор Тарасов. И хотя родители развелись, отец все равно поддерживал отношения с дочерью.

Ее настоящее имя - Дарья, а Аглая - это псевдоним.

В детстве девочка увлекалась танцами, теннисом, училась в музыкальной школе, а также активно изучала иностранные языки. В интервью Тарасова признавалась, что была непростым подростком.

С самых ранних лет мама брала Аглаю с собой на съемочную площадку, где девочка узнала, что такое мир кино, и влюбилась в него. В 2008 году вместе с матерью она побывала на Венецианском кинофестивале, который произвел на нее огромное впечатление.

Карьера и появление на телевидении

Актерское образование Аглая не получила, но это не помешало ей стать любимицей зрителей.

В копилке Тарасовой свыше 15 ролей в кинофильмах и сериалах. Среди них такие картины, как "Лед", "Обыкновенная женщина", "Интерны", "Марафон желаний", "Осколки", "Беспринципные", "Подкидыш" и другие.

Актриса также принимала участие в шоу "Ледниковый период".

Личная жизнь и романы на съемках

Сериал "Интерны" принес ей популярность и любовь зрителей. Во время съемок у Дарьи случился роман с коллегой Ильей Глинниковым - исполнителем роли ее парня Глеба Романенко.

Они скрывали отношения целый год. В 2014-м в СМИ появились слухи о том, что экранная пара рассталась. Затем актеры помирились, но после неоднократно вновь то расходились, то сходились, причем делали это публично - всего более 10 раз.

"С благодарностью вспоминаю о том периоде, как и обо всем в моей жизни. У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово", - так Аглая охарактеризовала отношения с Ильей Глинниковым изданию WomanHit.

Летом 2016 года стало понятно, что актеры стали жить каждый своей жизнью. Тогда у Тарасовой возникли романтические отношения с актером Милошем Биковичем.

"Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов", - призналась Аглая.