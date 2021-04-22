Влади, Face, Троянова и другие звезды, которые пришли на митинг "Свободу Навальному"

Сторонники Алексея Навального устроили всероссийскую акцию протеста в день послания президента Владимира Путина.

Изначально ФБК хотел дождаться 500 тысяч подписей на специальном сайте "Свободу Навальному!", но объявил о митингах раньше - всего за три дня до них - 18 апреля. Соратники Навального не стали медлить, так как состояние здоровья Алексея ухудшилось.

Акции протеста были запланированы более чем в 100 городах России. Между тем российская полиция уже предупреждала, что несогласованные акции протеста незаконны. Протесты начались около 12 часов дня по латвийскому времени на Дальнем Востоке. К моменту окончания протестов по всей России были задержаны 1495 человек, больше всего людей было задержано в Санкт-Петербурге.

21 апреля к акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве присоединились рэперы Оксимирон, Фейс и Влади (один из участников группы "Каста"). Их совместное фото опубликовано в Instagram-аккаунте Влади. Позже на митинг пришел также рэпер Noize MC.

Актриса Яна Троянова указала, что она находится в дороге, но обещала присоединиться к мирному протесту в Вологде. Однако до места съемок она не добралась. Съемочной группе позвонили из администрации города и сказали, что они могут не ехать. В съемках им содействовать не будут. Тогда они развернулись в Москву, и Яна вышла поддержать Алексея Навального на мирном протесте в столице России.

ФОТО: https://www.instagram.com/troyanovayana/

Во время акции на Тверской улице рядом с Пушкинской площадью проводился перформанс. Среди митингующих шагал человек на высоких каблуках, который был раскрашен в цвета российского флага.

A nightmarish apparition among the protesters in Moscow. Is this meant to represent Putin, in high heels and the colours of the Russian flag? pic.twitter.com/ELvfuqHd47 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) April 21, 2021

Pussy Riot сообщили о задержании одного из участников коллектива.

ФОТО: https://www.instagram.com/all_mary/

На акцию "Свободу Навальному" вышел российский журналист, кинокритик и радиоведущий Антон Долин.

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ НА МИТИНГИ? Когда-то писал, но коротко повторюсь. 1. Увеличить статистику на одного человека. «Плюс... Опубликовано Антоном Долиным Среда, 21 апреля 2021 г.

Колумнистка и светский обозреватель Божена Рынска дала понять, что она тоже побывала на акции.

ФОТО: https://www.instagram.com/bozhenarynska/?

Подробнее о том, как прошли акции, читайте здесь.