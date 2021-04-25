У Линдеманна свидание с неизвестной блондинкой, а анкета фаворитки Тимати есть на сайте эскорт-услуг

Вот уже много лет СМИ и поклонники певицы Светланы Лободы обсуждают возможный роман звезды с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Тем более, что пара уже несколько лет интригует журналистов и подписчиков. Они не опровергают статьи в прессе, но и не подтверждают свои отношения.

На этой неделе желтые издания поспешили написать о том, что Линдеманн был замечен с неизвестной блондинкой в одном из ресторанов Москвы.

Очевидцы рассказали, что парочка ужинала в центе Москвы в ресторане "Кофемания". Они находились за дальним столиком, а на соседних местах стояла табличка с надписью "Зарезервировано". Весь вечер Тилль и незнакомка пили вино и много смеялись.

"Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно", - цитирует "Комсомольская правда" очевидца встречи.

СМИ обратились за комментариями к Светлане Лободе, но она журналистам ничего не ответила.

А вы следите за новостями о Лободе и Линдеманне? Верите, что у звезд роман?

Анкета фаворитки Тимати из шоу "Холостяк" замечена на сайте эскорт-услуг 2

26-летряя модель Кристина Романова стала одной из фавориток Тимати, но внезапно открылось, что на одном из сайтов эскорт-услуг размещена ее анкета.

В ней указано, что Кристину можно не только пригласить в гости, но и "арендовать" на несколько недель. Стоимость варьируется от 100 тысяч рублей до 6 миллионов (от 1,1 тысяч до 66 тысяч евро).

Романова несколько раз заявляла, что не имеет никакого отношения к такой деятельности, даже обращалась в суд. Ее иск был удовлетворен. Но история повторилась вновь. Оказалось, что слухи распространяет о ней бывший молодой человек.

"Я его знаю, он не остановится ни перед чем, чтобы испортить мою жизнь", - заявила она.

Блондинка также добавила, что этот парень избивал ее, пытался подсадить на наркотики и всячески гнобил ее.