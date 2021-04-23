Фонд восстановления окажет Латвии поддержку в шести областях

Латвия планирует использовать всю доступную нам в соответствии с нынешними расчетами часть грантов Фонда восстановления (Recovery and Resilience Facility) в размере 1,82 млрд евро. Эта поддержка чрезвычайно важна Латвии для смягчения вызванных кризисом социальных и экономических последствий в долгосрочной перспективе.

Значительная часть финансирования на восстановления европейской экономики направлена в Фонд восстановления. Фонд восстановления – это новая, централизованно управляемая бюджетная программа ЕК, созданная в дополнение к многолетнему бюджету Европейского Союза (ЕС) на период планирования 2021–2027 год. Его целью является поддержка реформ и инноваций, связанных с переходом к зеленой и цифровой экономике, а также снижение вызванного кризисом социального и экономического влияния.

В целом планируются инвестиции в шести сферах – дигитальная трансформация, сокращение неравенства, здравоохранение, трансформация экономики и реформа продуктивности, а также укрепление законности.

В каких областях планируется поддержка?

Значительные инвестиции планируются в сферу энергоэффективности – утепление и повышение энергоэффективности многоквартирных домов по всей Латвии. Предусмотрены инвестиции в электрические сети и инфраструктуру, что потенциально позволит производителям уменьшить цену на электроэнергию на 3%–5%. Предполагаются также значительные инвестиции в повышение энергоэффективности предприятий, чтобы с помощью финансовых инструментов дать предприятиям возможность создавать проекты энергоэффективности бизнес-инфраструктуры.

Существенная поддержка предусмотрена в обучении цифровым навыкам жителей Латвии, начиная с детей и сениоров и заканчивая взрослыми. Одновременно планируются инвестиции в дигитализацию процессов на предприятиях, например, модернизацию управления, бухгалтерского учета, системы управления внутренними ресурсами. Предусмотрена поддержка финансовых инструментов для дигитализации бизнеса, с оказанием поддержки развитию и дигитализации инструментов управления внутренними ресурсами и логистики.

Значительные инвестиции запланированы в развитие автомобильных дорог государственного и регионального значения. В свою очередь, например, с помощью индустриальных зон предполагается обеспечить создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в регионах. В регионах планируется также увеличить доступность жилья, за счет развития жилищного фонда для сдачи в аренду. Поддержка будет оказываться также развитию социальных услуг – адаптации рабочей и жилой среды для людей с особыми потребностями.

В рамках реформы больниц разного уровня запланированы инвестиции в развитие амбулаторных и стационарных услуг в инфраструктуре по крайней мере 11 больниц, адаптируя их для эпидемиологических потребностей.

Поддержку будут оказывать также исследованию и содействию развития инноваций и частных инвестиций, с дополнительными инвестициями в Программу кластеров, в рамках которой будет осуществляться создание новых, наукоемких инновационных продуктов, содействие сотрудничеству между предпринимателями, учеными и высшими учебными заведениями. Средства будут направлены также на реформу управления высшими учебными заведениями и поддержку науки и исследовательской деятельности, восстановление научного потенциала докторантуры.

Планируются инвестиции в усиление потенциала расследования экономических преступлений, обучение работников правоохранительных органов, начиная с полицейских и заканчивая судьями Верховного суда.