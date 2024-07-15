Научиться засыпать

Если для засыпания требуется час или даже два - это нормально?

Нет, это очень много. В научной литературе допускается время засыпания до 30 минут. Заснуть в течение получаса – это абсолютно нормально. Если для засыпания необходимо больше времени - это показатель того, что что-то не так и следует обратить внимание на гигиену сна, режим сна, на то, как человек к готовится ко сну, чтобы это не переросло в хроническую проблему. Хочу добавить, что не стоит завидовать тем людям, которые могут заснуть буквально за считанные секунды, ведь это означает, что у них накопилось чувство голода по сну, что тоже нехорошо.

К какому специалисту следует обратиться, если у вас длительная бессонница?

Проблемами длительной бессонницы занимаются несколько специалистов. Прежде всего, следует обратиться к семейному врачу, который сможет оценить, есть ли у пациента потенциальные хронические психические заболевания, которые могут повлиять на сон, и направить его к наиболее подходящему врачу - неврологу, психиатру, специалисту, занимающемуся апноэ во сне, поскольку иногда бессонница и апноэ могут сосуществовать. Если бессонница сочетается со стрессом, то есть имеются указания на то, что бессонница вызвана стрессом - можно обратиться к психотерапевту или психологу.

Люди с нарушеними цикла сна часто принимают мелатонин, который можно купить без рецепта. Что такое этот гормон сна - мелатонин?

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