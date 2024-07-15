Проблема бессонницы и нарушения цикла сна сегодня актуальна для многих. Как решить эту проблему? Качественный сон – одно из условий хорошего самочувствия и качества жизни. Как научиться засыпать именно тогда, когда мы хотим спать и как научиться высыпаться? Мы пригласили на беседу доктора Наталью Берзиню [Dr. Natālija Bērziņa], специалиста Центра болезней сна.
Какие люди чаще всего сталкиваются с нарушениями цикла сна? С чем связана данная проблема?
Самые разные люди. Однако с нарушениями цикла сна чаще сталкиваются люди более тревожные по своей природе. Реакции на стресс у всех людей индивидуальны, но в случае стресса вероятность возникновения бессонницы выше, поскольку стресс является одним из факторов, «запускающих» механизм бессонницы. Конечно, нельзя нарисовать универсальный портрет человека, который обязательно будет страдать бессонницей, потому что факторы могут быть самыми разными и зачастую это зависит не от типа личности человека, а от имеющихся у него хронических заболеваний.
Что именно вызывает бессонницу?
Это могут быть различные физические заболевания: неврологические, кардиологические, в принципе – любые! Также и психические заболевания, имеющие широкий спектр, включая депрессию, аффективные расстройства, тревогу. Ранее использовался термин «психофизиологическая» или «первичная бессонница», не связанная ни с физическими, ни с психическими заболеваниями. У человека может развиться бессонница, поскольку на него влияет стресс, имеется генетическая предрасположенность, изменения в генах, регулирующих цикл сна.
Каковы самые распространенные жалобы пациентов?
Обычно к врачу обращаются с жалобами, когда возникают трудности с засыпанием или когда пациенты страдают от пробуждений ночью, после которых не могут заснуть. Еще одна классическая жалоба — пробуждение раньше запланированного. Когда я спрашиваю пациента, как проходят следующий день или даже следующие несколько дней после этих нарушений цикла сна - люди жалуются на трудности с концентрацией внимания в течение дня, утомляемость, сонливость.
Что делать, если у вас плохой сон?
Этот вопрос мне задают достаточно часто. В общем, гигиена сна – это основа основ сна. Это - то, с чего следует начать, но и то, чего обычно не делают. Комплекс мер, которые следует соблюдать, в том числе и распорядок дня перед сном. Точно так же, как детей учат спать до года, у взрослых тоже есть ритуалы, позволяющие проследить за тем, чтобы мозг подал сигнал: пора спать!
Что можно сделать, если приходится часто вставать ночью?
Эта проблема обычно связана с количеством сна, которое человек «выделил» для себя. Могут помочь различные методы релаксации и (опять же) гигиена сна для успокоения разума. Всегда следует спрашивать, почему вам приходится вставать – есть ли физиологические потребности, беспокойства, тревога. Причин может быть множество. Поэтому в первую очередь следует выяснить, почему человек просыпается, и соответственно использовать подходящие стратегии для улучшения цикла сна.
Если для засыпания требуется час или даже два - это нормально?
Нет, это очень много. В научной литературе допускается время засыпания до 30 минут. Заснуть в течение получаса – это абсолютно нормально. Если для засыпания необходимо больше времени - это показатель того, что что-то не так и следует обратить внимание на гигиену сна, режим сна, на то, как человек к готовится ко сну, чтобы это не переросло в хроническую проблему. Хочу добавить, что не стоит завидовать тем людям, которые могут заснуть буквально за считанные секунды, ведь это означает, что у них накопилось чувство голода по сну, что тоже нехорошо.
К какому специалисту следует обратиться, если у вас длительная бессонница?
Проблемами длительной бессонницы занимаются несколько специалистов. Прежде всего, следует обратиться к семейному врачу, который сможет оценить, есть ли у пациента потенциальные хронические психические заболевания, которые могут повлиять на сон, и направить его к наиболее подходящему врачу - неврологу, психиатру, специалисту, занимающемуся апноэ во сне, поскольку иногда бессонница и апноэ могут сосуществовать. Если бессонница сочетается со стрессом, то есть имеются указания на то, что бессонница вызвана стрессом - можно обратиться к психотерапевту или психологу.
Люди с нарушеними цикла сна часто принимают мелатонин, который можно купить без рецепта. Что такое этот гормон сна - мелатонин?
В самом вопросе уже есть частичный ответ – это гормон сна! Гормон, вырабатываемый мозгом вечером. Когда солнечный свет больше не влияет на (не)развитие мелатонина -уровень мелатонина повышается. Этот гормон помогает нам заснуть, запустить механизмы, способствующие сну, чтобы мы могли спать. Детям и подросткам от природы достаточно мелатонина, но с возрастом его количество может уменьшаться, и это может вызывать трудности с засыпанием по мере взросления.
Как долго нужно принимать мелатонин, чтобы его прием был эффективен?
Обычно мелатонин рекомендуется принимать до четырех недель, но в зависимости от показаний бывают случаи, когда его принимают до 12 недель. Эффект можно ощутить практически сразу, не нужно ждать накопления мелатонина. Обычно мелатонин начинает действовать через час или два после приема, но эффект от него должен ощущаться в ту же ночь.
Возможны ли побочные эффекты от применения мелатонина?
Исследования показывают, что при применении мелатонина в краткосрочной перспективе (до четырех недель) связанные с ним побочные эффекты наблюдаются очень редко, то есть у одного человека из тысячи. Однако возможна индивидуальная непереносимость. Возможна головная боль и в редких случаях – головокружение, тошнота. А также сонливость на следующий день. Но данных о побочных эффектах при длительном приеме мелатонина – более месяца – нет, такая статистика в литературе отсутствует.
Вызывает ли мелатонин привыкание?
Нет, таких данных нет. Мелатонин не похож на лекарства, воздействующие на GASS-рецепторы и потенциально вызывающие привыкание, поскольку это гормон, который вырабатывается у каждого человека естественным путем. Также синтетический и принимаемый внутрь мелатонин не вызывает привыкания.
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