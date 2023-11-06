Зима близко! Что делать, чтобы избежать вирусных инфекций?

после пандемии изменилась сезонность некоторых вирусов – теперь они имеют тенденцию начинаться раньше, тогда как заражения другими вирусами стали более распространенными в течение года.

Существует также страх перед появлением новых вирусов у нас. Вирусов на планете больше, чем звезд на небе. Однако большую часть времени нашему виду удается жить относительно без болезней в этом зараженном вирусами мире. Причина связана не столько с устойчивостью человеческого организма к болезням, сколько с биологическими особенностями самих вирусов.

В случае с вирусом одной из самых сложных задач является проникновение в клетки нового хозяина, содержащие молекулярный механизм, необходимый этим патогенам для репликации. Этот процесс немного похож на поиски правильного ключа к замку. Чем больше он соответствует, тем больше вероятность того, что возбудитель попадет внутрь клетки.

К счастью, существует очень небольшое количество патогенов, которые способны таким образом "ворваться" в наши клетки. Подавляющее большинство вирусов, с которыми мы сталкиваемся, просто отскакивают от клеток человека и в конечном итоге покидают наш организм как безобидные посетители. Однако, как показала пандемия, вспышки новых человеческих вирусов случаются, хотя и не так неожиданны, как может показаться. Ежегодно появляется в среднем три новых вируса, способных заразить человека.

Главное - оставаться дома и укреплять иммунитет