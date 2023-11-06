Зима близко! Что делать, чтобы избежать вирусных инфекций?

Каждую осень мы героически противостоим сезону вирусов - таким заболеваниям, как простуда, грипп, бронхит, инфекции кишечного тракта или глазные инфекции, которые чаще всего вызываются различными вирусами. И мы часто заболеваем. Несмотря на то, что все лето мы получали витамины от солнца, ели свежие овощи, ягоды, фрукты и много времени уделяли плаванию, езде на велосипеде и другим полезным занятиям. Что еще мы можем сделать, чтобы не заболеть?
Почему вирусы активируются в холодную погоду
Избежать вирусной инфекции в осенне-зимний период – это действительно удача или особое искусство. Хотя вирусы, безусловно, могут распространяться в любое время года, различные респираторные инфекции, в том числе грипп, коронавирусы и простуда, всегда более активны зимой. Сезонный рост заболеваемости этими вирусами широко признан, но необъясним. Ученые до сих пор пытаются понять, почему зима способствует распространению этих вирусов. Было предложено несколько теорий, но нет уверенности в том, какое объяснение или комбинация объяснений ближе всего к истине. Вот несколько теорий.
Зимние условия вынуждают людей оставаться в помещениях, что увеличивает распространение инфекции. Эта популярная теория связывает распространение вирусов с поведением человека: оставаться в помещении в холодную погоду и проводить больше времени в тесном контакте с другими людьми. Это, по мнению ученых, повышает вероятность того, что зараженные капельки будут передаваться от человека к человеку во время дыхания, разговора, чихания или кашля. Мы, несомненно, наблюдаем это, когда дети в сентябре идут в детский сад или школу и вскоре начинают болеть целые группы или классы.
Исследования подтверждают связь между сезонностью заболеваний и скоплением людей в помещении, что может увеличить выживаемость и передачу вируса.
Зима ослабляет внутреннюю защиту человека, увеличивая риск заражения. Другие объяснения сосредоточены на нашей собственной физиологии – ведь заражаются и люди, которые не работают в коллективе и не находятся в обществе в целом. Согласно этим теориям, зимняя погода может ослабить физиологическую защиту нашей собственной иммунной системы, которая обычно предотвращает попадание респираторных вирусов в организм и возникновение инфекции. Это означает не только обморожение. Например, некоторые исследователи полагают, что
короткие пасмурные зимние дни могут снизить потребление витамина D, ослабив нашу иммунную систему и сделав нас более восприимчивыми к инфекциям.
Другие исследования показали, что причина простуды буквально у нас под носом. А именно, когда температура падает, клетки носа выделяют меньше крошечных частиц (внеклеточных везикул или крошечных внеклеточных пузырьков) в носовую слизь, задача которых заключается как в связывании, так и в нейтрализации вторгшихся вирусов.
Достаточно понизить температуру носа на пять градусов, и способность этой первой линии защиты вырабатывать защитные частицы снижается почти вдвое!
На то, что нос может быть нашим "слабым местом", указывают и другие открытия. Например: холодный воздух может сжимать кровеносные сосуды в горле и носу, не позволяя кровеносным сосудам в этих областях собирать достаточное количество лейкоцитов для борьбы с вирусными захватчиками. Или сухой зимний воздух высушивает защитные сопли, покрывающие внутреннюю часть носовых ходов, не давая липкому веществу улавливать и нейтрализовать вторгшиеся вирусы.
Зима создает идеальные условия для вирусов, повышая риск заражения. Другая группа теорий связана с самими вирусами и предполагает, что зимняя погода увеличивает их продолжительность жизни и улучшает их способность циркулировать. Разные вирусы имеют разные характеристики, но в целом вирусы - очень выносливые организмы, способные выжить даже на морозе. Фактически, многие вирусы, в том числе вирусы гриппа и риновирусы (которые вызывают простуду), процветают в холодную погоду, а другие вирусы лучше размножаются, когда воздух сухой и за окном низкая температура.
Холод на самом деле защищает вирусы, поскольку низкая температура позволяет внешней оболочке вируса затвердеть и превратиться в "резиновое желе", которое защищает вирус и позволяет ему лучше распространяться.
В свою очередь, сухой воздух, в отличие от влажности, способствует образованию более мелких капель воздуха, которые легче и дольше остаются в воздухе, сохраняя большую вероятность прилипнуть к тому, кто их вдыхает.
Любовь вирусов к зимним условиям также не исчезает после того, как они кого-то успешно заразили. Было обнаружено, что респираторные вирусы имеют тенденцию развиваться и размножаться в более прохладных условиях внутри тела, и в более холодных частях тела вероятность самоубийства или апоптоза инфицированных клеток меньше. Это означает, что температура оказывает большое влияние на исход простых простудных инфекций.
Новые тенденции, новые вирусы
Хотя зимние условия в некотором смысле способствуют увеличению вирусной активности, остается неясным, в какой степени любая из этих теорий может адекватно объяснить закономерности респираторных инфекций. Дело еще больше осложняется неожиданными отклонениями в структуре известных вирусов. Например, врачи, а также мы сами можем наблюдать, что
после пандемии изменилась сезонность некоторых вирусов – теперь они имеют тенденцию начинаться раньше, тогда как заражения другими вирусами стали более распространенными в течение года.
Существует также страх перед появлением новых вирусов у нас. Вирусов на планете больше, чем звезд на небе. Однако большую часть времени нашему виду удается жить относительно без болезней в этом зараженном вирусами мире. Причина связана не столько с устойчивостью человеческого организма к болезням, сколько с биологическими особенностями самих вирусов.
В случае с вирусом одной из самых сложных задач является проникновение в клетки нового хозяина, содержащие молекулярный механизм, необходимый этим патогенам для репликации. Этот процесс немного похож на поиски правильного ключа к замку. Чем больше он соответствует, тем больше вероятность того, что возбудитель попадет внутрь клетки.
К счастью, существует очень небольшое количество патогенов, которые способны таким образом "ворваться" в наши клетки. Подавляющее большинство вирусов, с которыми мы сталкиваемся, просто отскакивают от клеток человека и в конечном итоге покидают наш организм как безобидные посетители. Однако, как показала пандемия, вспышки новых человеческих вирусов случаются, хотя и не так неожиданны, как может показаться. Ежегодно появляется в среднем три новых вируса, способных заразить человека.
Главное - оставаться дома и укреплять иммунитет
Независимо от того, какой снаружи воздух, горячий или холодный, сухой или влажный, где-то всегда найдутся вирусы и бактерии. Одно из главных условий, чтобы не заболеть - это соблюдение правил гигиены и поддержание чистоты вокруг себя и своих близких.
Заболевшим важно оставаться дома, чтобы не заразить других, особенно это касается детей.
Всемирная организация здравоохранения даже отменила рекомендацию вакцинировать всех детей и молодых людей от ковида - не это необходимо, а изоляция и нераспространение инфекции.
Также всегда полезно подумать об укреплении иммунной системы, потому что, очевидно, нам не хватит ресурсов, которые мы получаем летом. Продукт латвийской фармацевтической компании Lotos-Pharma Imunosil Virufix представляет собой комбинацию пяти мощных противовирусных элементов, разработанную специально для поддержки иммунной системы. Входящие в состав активные вещества – витамин D, C, цинк, кверцетин, мелатонин – направлены на проникновение и действие вирусных инфекций в организме, основываясь на научных данных о свойствах этих пяти пищевых элементов и максимальных дозах для максимального полезного эффекта. Более того, некоторые из этих элементов работают синергетически – их взаимодействие создает дополнительную пользу.
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Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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