Сб, 24.04.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Манижа о поездке на "Евровидение", хейте и самоцензуре: "Это жесть. Мне так стыдно..."

Манижа ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская исполнительница Манижа Сангин (Manizha) стала гостьей программы Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой". 29-летняя певица рассказала, как переживает негативное отношение и критику в свою сторону после того, как она победила на национальном отборе на "Евровидение-2021". 

Сейчас Манижа находится под прицелом различных структур: от Следственного комитета до ветеранских организаций. Несмотря на критику, она ощущает себя "нормально", а "как человек", может сказать, что это ее не ранит, не пугает и не вызывает противоречивых чувств.

"Но на духовном уровне, я точно знаю, все, что происходит, помогает проблемам решиться, - отмечает она.-  Фокус на меня помогает многим другим решить их проблемы.

"Мы терпеть не можем твою музыку. От слова "вообще", но мы в шоке от реакции... Никто не думал, что существует такое количество ксенофобии", - рассказывала певица о том, что ей писали люди. 

Еще совсем недавно был опыт с Black Lives Matters. Казалось, что это только "там" может быть, но оказалось, что это может быть где угодно. 

Сейчас Манижа стала следить за тем, что говорит: "Это жесть. Мне так стыдно...".

Певица отмечает, что она выступает за свободу, но на внутреннем уровне появился страх. В какой-то момент она осознала, что у нее есть силы пережить этот хейт и то влияние, которое оказывается на нее, потому что "ее цель гораздо больше и выше".

"Музыка остается надолго...Чьи-то высказывания в СМИ и комментариях - они останутся лишь на несколько дней", - отмечает исполнительница.

Для нее главное - "сохранить себя и делать свою музыку". 

Конкурс "Евровидение" - это лишь одна из ступеней в жизни. У нее бывают минуты слабости, но она понимает, что не имеет на это права. 

"Откуда женщина знает о своей силе. Она основана на тех поколениях, которые были до тебя. На людях , которые тебе помогали... Тебя не только боль делает сильнее. Ты за счет своей благодарности можешь сказать: "Я полон сил. Я не имею право сдаваться. Я в ответе за тех, кто ко мне хорошо относился, потому что я хочу теперь хорошо относиться к другим", -  считает Манижа. 

Manizha ФОТО: скриншот из видеоклипа

Манижа призналась, что она боится за свою семью. Семье угрозы не поступают, но соцсети и Telegram-каналы заполняются "липовыми статьями" о том, кто ее семья. Люди, читая текст или заголовок, не задумываются дальше. 

Принять участие в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение" ее пригласил Первый канал. Она отправила им несколько песен. Они сами выбрали трек "Русская женщина" для конкурса. Автор текста - сама Манижа.

Конечно, она не ожидала, что из-за ее поездки будет такой ажиотаж. Тем не менее девушка благодаря этому познакомилась со многими людьми. Ей было приятно, что за нее заступились Дима Билан и Ксения Собчак.

Когда начался скандал вокруг песни и ее кандидатуры, артистку вызвали на Первый канал. 

"Манижа, пожалуйста, будь собой. Ничего не бойся. Все будет хорошо. Мы в тебя верим", - сказали ей тогда. 

Певица отмечает, что она тот артист, который стал популярен благодаря соцсетям c маленькой командой.

"Телевизионная съемка - это всегда формат, а я неформат", - подчеркнула Манижа. 

Первой ее реакцией было счастье, а потом был страх, что будут рамки. Но Первый канал ее не трогал. Она за это благодарна и счастлива. Раньше она была другой. Выходила на церемонию "Золотой граммофон" в том виде, как того требовал шоу-бизнес, и пела то, что требовал шоу-бизнес. Сейчас она выходит на сцену как Манижа. 

"Как человек, который не первый год делает то, что любит и во что верит... "Евровидение" - это огромная площадка, которая на три минуты может объединить людей... Для меня "Евровидение" - это не просто площадка. Для меня было важно поехать туда и спеть на своем языке - на русском языке", - объясняет исполнительница. 

Выбор языка поддержал и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. 

Манижа отметила, что окончательный номер будет другим, но он будет схож с тем, с которым она выступала на отборе. В нем она ответит на самый главный вопрос: "Почему именно она представляет русских женщин?". Ей кажется неправильным, что люди ей говорят: "Ты должна принести победу на "Евровидении", тогда ты станешь русской". 

"Мы увидим, кто есть русская женщина", - заключает Манижа. 

Широкому слушателю Manizha стала известна своими хитами "Люстра", "Изумруд", "Не твое" и "Мама". 29-летняя певица пользуется популярностью не только благодаря своему творчеству. Она активно выступает в защиту женщин - жертв насилия и дискриминации.

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