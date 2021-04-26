Михаил Ефремов дал первое интервью из колонии
Почти полгода 57-летний актер Михаил Ефремов отбывает срок в тюрьме под Белгородом. Через его адвоката портал StarHit.ru задал актеру несколько вопросов.
Почти полгода 57-летний актер Михаил Ефремов отбывает срок в тюрьме под Белгородом. Через его адвоката портал StarHit.ru задал актеру несколько вопросов.
Михаил Ефремов рассказал, что психологически он себя чувствует хорошо, а физическое состояние у него среднее: "Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись".
Адвокат пояснил, что в колонии есть хорошая медчасть и при малейшем недомогании Ефремова наблюдают врачи.
"Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого - там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", - объясняет Михаил.
Адвокат отмечает, что Ефремов после принятия приговора и сейчас - это два разных человека. Сейчас он выглядит гораздо лучше. Артист не пьет, его хорошо кормят, он не похудел и не осунулся.
Отвечая на вопросы, Михаил Олегович не стал скрывать, что его беспокоит собственное благополучие и благополучие его семьи. Адвокат проинформировал Ефремова, что сейчас в Пресненском суде идет процесс над тремя свидетелями. Но это не вызывает у него особого интереса.
О своих надеждах он сказал: "Жду смягчения приговора. Что касается оптимизма, это неотъемлемая часть российского человека".
Защитник актера отмечает, что они исходят из того, что какой-то срок Михаил Олегович все равно отсидит, даже если срок снизят.
Напомним, российского актера Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии после ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров - водитель фургона, в который артист врезался на джипе.