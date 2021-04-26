Михаил Ефремов дал первое интервью из колонии

Михаил Ефремов рассказал, что психологически он себя чувствует хорошо, а физическое состояние у него среднее: "Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись".

Адвокат пояснил, что в колонии есть хорошая медчасть и при малейшем недомогании Ефремова наблюдают врачи.

"Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого - там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", - объясняет Михаил.

Адвокат отмечает, что Ефремов после принятия приговора и сейчас - это два разных человека. Сейчас он выглядит гораздо лучше. Артист не пьет, его хорошо кормят, он не похудел и не осунулся.

Отвечая на вопросы, Михаил Олегович не стал скрывать, что его беспокоит собственное благополучие и благополучие его семьи. Адвокат проинформировал Ефремова, что сейчас в Пресненском суде идет процесс над тремя свидетелями. Но это не вызывает у него особого интереса.

О своих надеждах он сказал: "Жду смягчения приговора. Что касается оптимизма, это неотъемлемая часть российского человека".

Защитник актера отмечает, что они исходят из того, что какой-то срок Михаил Олегович все равно отсидит, даже если срок снизят.