KPV LV: Витенбергс должен уйти с должности министра экономики, а сама должность - остаться за партией

"Как партия мы выступаем за стабильное правительство. Однако у нас есть члены, и их мнение очень важно для нас. Поэтому мы продолжим поддерживать требование о замене Витенбергса. Это наше право, и любая другая партия на нашем месте поступала бы так же", - заявила Крапане.