KPV LV: Витенбергс должен уйти с должности министра экономики, а сама должность - остаться за партией

В заявлении правления говорится, что члены KPV LV поддерживают решение правления отозвать Витенбергса с должности министра экономики. Таким образом, решение правления партии остается неизменным, и оно ожидает решения премьер-министра Кришьяниса Кариньша и выполнения коалиционного договора.
По словам председателя правления KPV LV Иевы Крапане, вопрос обсуждался с премьер-министром, а также с председателем Национального объединения (NA) Райвисом Дзинтарсом.
"Как партия мы выступаем за стабильное правительство. Однако у нас есть члены, и их мнение очень важно для нас. Поэтому мы продолжим поддерживать требование о замене Витенбергса. Это наше право, и любая другая партия на нашем месте поступала бы так же", - заявила Крапане.
В заявлении говорится, что руководство партии намерено обсудить ситуацию на встрече партнеров по коалиции. Осознавая, что в настоящее время стране необходимы стабильность и дееспособность в условиях пандемии, руководство партии уже говорило с кандидатами на должность министра экономики, которые способны обеспечить преемственность в работе министерства.
Как сообщалось, министр экономики Янис Витенбергс заявил 21 апреля, что сменит партийную принадлежность, покинув KPV LV и вступив в NA.