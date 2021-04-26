Штабы Навального приостановили свою работу, сотрудников увольняют

Как сообщила РИА "Новости" Валерия Ветошкина, член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального, прокуратура также просила о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

Московская прокуратура утверждает, что деятельность штабов Навального приостановили из-за того, что их сотрудники "продолжают противоправную деятельность". Примером "противоправной деятельности" в прокуратуре назвали организацию митингов 21 апреля, пишет "Дождь".

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков опубликовал ходатайство прокурора Москвы, в котором сказано, что

ведомство попросило суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. 9

Вслед за этим штабы Навального опубликовали заявление: "К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников". Из-за решения прокуратуры организации замораживают и максимально обезличивают свои страницы в соцсетях.

"Мы приостановили полностью работу, сотрудники уволены, из помещений вывозим вещи", - Русской службе BBC рассказала координатор штаба в Краснодаре Анастасия Панченко. По ее словам, так ликвидируется вся система штабов, которые, вероятно, скоро будут признаны экстремистской организацией. Анастасия отметила, что у нее и других людей, работавших в штабе, больше нет доступа к штабным соцсетям.

По словам Панченко, бывшие сотрудники штабов пока и сами не знают, в каком формате смогут продолжить свою работу. Леонид Волков обещал в ближайшее время объявить план дальнейших действий в условиях, когда структуры Навального будут признаны экстремистскими.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции".