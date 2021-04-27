Дело о "торговле детьми": певца Сергея Лазарева и актера Евгения Миронова назвали клиентами суррогатных матерей

Мельников - фигурант дела о "торговле детьми", которые были рождены суррогатными матерями.

То, что он на самом деле дал эти показания, изданию подтвердила адвокат обвиняемых Людмила Айвар.

"Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров, и еще сотен мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе "мать", - сказал Мельников в суде. Он также добавил к этому списку политика Вячеслава Володина.

Аудиозапись его показаний порталу предоставил другой фигурант дела Константин Свитнев, юрист, член Российской ассоциации репродукции человека и глава компании "Росюрконсалтинг".

В свою очередь, актер Евгений Миронов уже заявил, что ему об этом ничего не известно, сообщает "Дождь".

Дело о "торговле детьми"

Дело о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности было возбуждено в январе 2019 года, когда в подмосковном Одинцово нашли тело младенца, рожденного суррогатной матерью. В квартире были еще три ребенка от суррогатных матерей. По версии следователей, этих младенцев вынашивали для продажи иностранцам.

В ходе дела арестовали семь человек, среди которых врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Одна суррогатная мать находится под домашним арестом.

Главный фигурант дела - Константин Свитнев, который покинул Россию и был объявлен в розыск.

Среди тех, кто не признал своей вины - четыре акушера-гинеколога.

В свою очередь, менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев признали вину, а также заключили сделку со следствием.

Всего по делу подозреваемым было вменено 11 эпизодов уголовного дела о торговле детьми.

"Эти 11 эпизодов - программы суррогатного материнства, реализованные в российских клиниках репродукции для зарубежных семей из Филиппин и Таиланда, по которым моя компания обеспечивала юридическое сопровождение. Семь детей были выношены для известного и крайне влиятельного филиппинского политика. Пять из них находятся с родителями, вдали от нашего Следственного комитета. Двое, близнецы Аника и Артуро, были изъяты неизвестными лицами и помещены в интернат для детей с задержками психического развития в городе Видное. Доступа к детям у их филиппинских родителей нет. Мы не знаем, что с ними, в каком они состоянии, живы ли они. Может, их уже усыновили или, хуже того, продали куда-нибудь. Можете себе представить, что чувствует эта семья. Глава еще одной филиппинской семьи - бизнесмен Конрадо Потенсиано, блестяще образованный врач с европейским воспитанием, - четыре раза воспользовался услугами суррогатных матерей. Трое его детей находятся в Таиланде, а малыш Сандро Потенсиано незаконно удерживается в Российской Федерации в том же интернате города Видное", - рассказал в октябре прошлого года в интервью "Медузе" Свитнев.

"Цель дела - гомосексуальные мужчины"

Осенью 2020-го ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в рамках дела будут проведены задержания и аресты гомосексуальных мужчин, которые стали родителями при помощи суррогатных матерей и процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Свитнев в интервью "Медузе" также сказал, что, по его мнению, главная цель дела - российские гомосексуалы.

"Я думаю, что он (Мельников. - Прим. ред.) озвучил эти фамилии как некое предупреждение",