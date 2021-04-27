Количество пациентов с Covid-19 в больницах превышает 720 человек. 12% - в тяжелом состоянии
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2110 больных Covid-19.
В понедельник тест на Сovid-19 сдал 19 951 человек, доля положительных результатов составила 3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 407,7 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 7777 человек.
Из больниц вчера были выписаны 54 переболевших Covid-19 пациента.
Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 635 человек в среднетяжелом состоянии, 88 - в тяжелом, что составляет 12% всех госпитализированных.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.