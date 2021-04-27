Количество пациентов с Covid-19 в больницах превышает 720 человек. 12% - в тяжелом состоянии

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте 60-69 лет;

два человека в возрасте 70-79 лет;

один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2110 больных Covid-19.

В понедельник тест на Сovid-19 сдал 19 951 человек, доля положительных результатов составила 3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 407,7 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 7777 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализирован 71 пациент с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах выросло с 709 до 723 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 54 переболевших Covid-19 пациента.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 635 человек в среднетяжелом состоянии, 88 - в тяжелом, что составляет 12% всех госпитализированных.