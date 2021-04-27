Вт, 27.04.2021
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Re:Baltica
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Ольга Бузова получила новую работу на ТНТ

Ольга Бузова скоро станет ведущей собственного шоу. К ней будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, параллельно делясь историями из личной жизни. Об этом сообщает StarHit.ru. 

Рабочее название новой программы - "Селебрити".

Недавно Ольга Бузова отказалась продолжать работу в обновленном реалити-шоу "Дом-2", который с апреля стартовал на телеканале "Ю". 

"Пишу этот текст и реву": Ольга Бузова покинула "Дом-2"

В данный момент 35-летняя телеведущая вместе с коллегой Ксенией Бородиной дорабатывает последние выпуски в шоу "Бородина против Бузовой". Передачу, несмотря на неплохие рейтинги, приняли решение завершить раньше срока.

"Изначально она должна была просуществовать минимум до июня, однако планы поменялись и в начале мая выйдет заключительный выпуск. Часть съемочной команды, возможно, останется занята на других съемках в продакшн-компании, но многим уже сообщили о том, что пора искать другую работу", - цитирует StarHit.ru источники. 

Напомним, 30 декабря 2020 года руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии культового реалити-шоу "Дом-2" из-за убыточности проекта.

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