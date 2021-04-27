Ольга Бузова получила новую работу на ТНТ

Недавно Ольга Бузова отказалась продолжать работу в обновленном реалити-шоу "Дом-2", который с апреля стартовал на телеканале "Ю".

В данный момент 35-летняя телеведущая вместе с коллегой Ксенией Бородиной дорабатывает последние выпуски в шоу "Бородина против Бузовой". Передачу, несмотря на неплохие рейтинги, приняли решение завершить раньше срока.

"Изначально она должна была просуществовать минимум до июня, однако планы поменялись и в начале мая выйдет заключительный выпуск. Часть съемочной команды, возможно, останется занята на других съемках в продакшн-компании, но многим уже сообщили о том, что пора искать другую работу", - цитирует StarHit.ru источники.