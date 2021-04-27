Мосгорсуд ограничил работу фондов Навального

Как сообщили "Медузе" в Мосгорсуде, судья запретила совершать организациям определенные действия. Список запрещенных действий в суде не озвучили, отметив, что дело рассматривали в закрытом режиме. В суде также отметили, что деятельность организаций приостановлена не будет.

Директор ФБК Иван Жданов сказал "МБХ медиа", что "как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем".

26 апреля, штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.