Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Мосгорсуд ограничил работу фондов Навального

Алексей Навальный ФОТО: EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE HANDOUT

Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан меры предварительной защиты по иску прокуратуры, требующей признать организации экстремистскими, сообщает "Медуза".

Как сообщили "Медузе" в Мосгорсуде, судья запретила совершать организациям определенные действия. Список запрещенных действий в суде не озвучили, отметив, что дело рассматривали в закрытом режиме. В суде также отметили, что деятельность организаций приостановлена не будет.

Директор ФБК Иван Жданов сказал "МБХ медиа", что "как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем".

26 апреля, штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции". 

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