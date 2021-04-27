Мосгорсуд ограничил работу фондов Навального
Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан меры предварительной защиты по иску прокуратуры, требующей признать организации экстремистскими, сообщает "Медуза".
Мосгорсуд применил к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан меры предварительной защиты по иску прокуратуры, требующей признать организации экстремистскими, сообщает "Медуза".
Как сообщили "Медузе" в Мосгорсуде, судья запретила совершать организациям определенные действия. Список запрещенных действий в суде не озвучили, отметив, что дело рассматривали в закрытом режиме. В суде также отметили, что деятельность организаций приостановлена не будет.
Директор ФБК Иван Жданов сказал "МБХ медиа", что "как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем".
26 апреля, штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.
Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции".