Нападение в Тукумсе: муниципальная полиция передала видеозаписи с камер наблюдения
Муниципальная полиция Тукумса передала Государственной полиции (VP) видеозаписи с камер наблюдения для расследования инцидента, который произошел на прошлой неделе.
Муниципальная полиция Тукумса передала Государственной полиции (VP) видеозаписи с камер наблюдения для расследования инцидента, который произошел на прошлой неделе.
После события на прошлых выходных, когда в Тукумсе при невыясненных обстоятельствах получили ранения два человека, местная власть поручила муниципальной полиции более внимательно следить за ситуацией в городе в пределах своей компетенции.
Муниципальная полиция также передала для расследования видеозаписи с камер наблюдения. Полиция надеется, что они будут полезны и помогут выявить виновных в преступлении.
Самоуправление Тукумса выражает поддержку пострадавшим и их родственникам.
Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.
Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.
Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.
Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.