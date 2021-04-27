Нападение в Тукумсе: муниципальная полиция передала видеозаписи с камер наблюдения

После события на прошлых выходных, когда в Тукумсе при невыясненных обстоятельствах получили ранения два человека, местная власть поручила муниципальной полиции более внимательно следить за ситуацией в городе в пределах своей компетенции.

Муниципальная полиция также передала для расследования видеозаписи с камер наблюдения. Полиция надеется, что они будут полезны и помогут выявить виновных в преступлении.

Самоуправление Тукумса выражает поддержку пострадавшим и их родственникам.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.