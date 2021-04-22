Жизнь в гнезде в Дурбе налаживается: молодой орел принес Милде и птенцу рыбу

После исчезновения партнера орлицы Милды Раймиса "молодой маме" пришлось несладко, однако ей удалось не только высидеть по крайней мере одного птенца, но и найти нового надежного партнера. Молодой самец, которого наблюдатели за гнездом назвали Чипом, не только принял маленького орленка, но и на второй день жизни малыша наконец начал приносить в гнездо еду.

Совместная жизнь Милды и Чипа развивалась неторопливо - сначала самец включался только в высиживание, но не в кормление. Вчера, когда птенец вылупился, Чип принес в гнездо лапку птицы, а сегодня, к радости зрителей, добыл полноценную еду - рыбу.

Пока Милда по маленькому кусочку кормила птенца, зрители эфира рассуждали, проклюнется ли еще какое-нибудь яйцо, а также спорили, подходит ли имя Чип новому партнеру орлицы.

Как ранее отметил орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе, можно смело утверждать, что птенец вылупился лишь благодаря тому, что молодой орел позволил Милде улететь и кормиться.

"Этот инцидент, несомненно, был неожиданным и свидетельствует, что мы все еще многого не знаем о жизни этих птиц", 22

- добавил Кюзе.

Три яйца в гнезде были отложены 12, 15 и 18 марта. Обычно птенцы вылупляются с интервалом в несколько дней, поэтому есть вероятность, что на следующей неделе в гнезде может появиться еще один детеныш.

За событиями в орлином гнезде в Дурбе можно следить тут.