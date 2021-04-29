Умер "хохочущий испанец" - комик Хуан Борха

В сентябре 2020 года актеру из-за осложнения на сосудах ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице, где и скончался. Точная причина смерти не уточняется.

Мировая популярность пришла к Борхе в 2015 году, когда выпуск испанского ток-шоу с его участием стал вирусным в Сети. В передаче актер рассказывал, что однажды, будучи посудомойщиком в прибрежном ресторане, получил задание отмыть сковородки. Он оставил посуду на берегу моря, а утром недосчитался почти 20 сковород.

Рассказывая это, Борха смеялся. В итоге его смех стал предметом множества пародий, а актер украсил многочисленные мемы.

Ранее в Тбилиси скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, исполнитель роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".