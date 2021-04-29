Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Умер "хохочущий испанец" - комик Хуан Борха

ФОТО: скриншот видео с YouTube

В Испании на 66-м году жизни умер комик и актер Хуан Борха, известный как герой мема по прозвищу Хохотун. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на ABC de Sevilla.

В сентябре 2020 года актеру из-за осложнения на сосудах ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице, где и скончался. Точная причина смерти не уточняется.

Мировая популярность пришла к Борхе в 2015 году, когда выпуск испанского ток-шоу с его участием стал вирусным в Сети. В передаче актер рассказывал, что однажды, будучи посудомойщиком в прибрежном ресторане, получил задание отмыть сковородки. Он оставил посуду на берегу моря, а утром недосчитался почти 20 сковород.

Рассказывая это, Борха смеялся. В итоге его смех стал предметом множества пародий, а актер украсил многочисленные мемы. 

Ранее в Тбилиси скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, исполнитель роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".

Видео: Интервью с Хуаном Борхой

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