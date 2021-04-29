Леонид Волков объявил о ликвидации сети штабов Навального
Соратник российского политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что официально распускает сеть региональных штабов оппозиционера, пишет "Медуза".
Соратник российского политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что официально распускает сеть региональных штабов оппозиционера, пишет "Медуза".
В своем Telegram-канале Волков сообщил, что штабы станут самостоятельными политическими организациями. Они "будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".
"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - заявил он.
Напомним, в апреле этого года прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Организациям был назначен запрет на определенные действия, в итоге штабы Навального начали останавливать свою деятельность.