Чт, 29.04.2021
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Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Леонид Волков объявил о ликвидации сети штабов Навального

Леонид Волков ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

Соратник российского политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что официально распускает сеть региональных штабов оппозиционера, пишет "Медуза".

В своем Telegram-канале Волков сообщил, что штабы станут самостоятельными политическими организациями. Они "будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - заявил он.

Напомним, в апреле этого года прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Организациям был назначен запрет на определенные действия, в итоге штабы Навального начали останавливать свою деятельность. 

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