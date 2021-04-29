От морепродуктов до грузинской кухни: в аутлете в Пиньки открывается гастрорынок

Гастрорынок площадью 400 кв. м представляет собой уникальное сочетание магазина и рынка, где покупатели смогут приобрести самые свежие и вкусные продукты от латвийских производителей и поваров. Будет представлен широкий выбор блюд и напитков от арендаторов гастрорынка:

гастрономическая сеть Lauku Bauda, аутентичная грузинская кухня Hačapurija, пивоварня Ilgezeem, широкий выбор морепродуктов от Kaviale, бургеры от The Burger, фрукты, овощи и фреши от IK Labā Saimniecība, блюда гриль из мяса птицы Kikuriku, замороженные ресторанные блюда от 10 Hits, а также французская пекарня Madam Brioš.

В рамках фестиваля весеннего шопинга, который пройдет с 30 апреля по 9 мая, в аутлете Via Jurmala Outlet Village откроется сразу несколько магазинов - брендовый магазин нижнего белья Fleur Lingerie, обувной магазин Salamander, магазин US Polo Assn., а также палатка от спортивного магазина Sportland Outlet на центральной площади, которая будет там находиться до открытия постоянного магазина Sportland Outlet в мае.

Галерея: Бургер-баттл в Via Jurmala Outlet Village

"Посетители аутлета ценят наши главные преимущества - цены минимум на 30% ниже, чем в обычных торговых точках, и безопасность покупок в магазинах с отдельными входами и системами вентиляции. Мы продолжаем активно развивать проект, начинаем строительство второй очереди и планируем открыть еще 20 магазинов уже в этом году", - говорит Анна Жигалова, директор аутлета.