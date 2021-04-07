В эфире обсудили: 00:00 Легендарный день - в Латвии отменили ЧС. Что это значит?

13:50 Очередь на улице в ожидании прививки - что пошло не так? Комментарий Лены Сафроновой (ATTA CENTRE)

19:30 45 500 евро за аренду центра под вакцинацию - достаточная ли сумма для выживания? На что существует ATTA CENTRE?

24:36 Приедет ли Ирина Хакамада, или Когда ATTA CENTRE "переобуется" назад в конференц-центр?

33:15 Первый день после ослабления ограничений - были ли очереди? Комментарий Анны Жигаловой (Via Jurmala Outlet Village)

36:38 "Нет доходов, нечем покрывать расходы" - о ситуации и грандиозных планах Via Jurmala Outlet Village

42:03 О солидарности - Via Jurmala Outlet Village открылся, а торговые центры нет. Справедливо ли?

46:55 Боль торговых центров - нечестная конкуренция. Комментарий Иветы Звайгзне-Алере (Domina Shopping)

53:00 20 млн торговым центрам - решение, похоже, отложили?

54:39 Онлайн-покупки - почему больше нельзя забирать заказанный товар в т/ц?

57:32 "Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Позиция Domina Shopping

А еще нас можно слушать!

"Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Боль торговых центров - нечестная конкуренция

"Сейчас нам нечего уже терять, мы будем громко говорить", - в эфире "Кто вам платит" заявила директор по маркетингу Domina Shopping Ивета Звайгзне-Алере. "Мы сначала очень законопослушно слушались и тихинько все молчали и ничего против абсурдных и нелогичных решений не напрягались, но сейчас уже - это все нас довело. В нынешней ситуации - мы будем громко и сердито говорить, пока это все не исправят. Это просто несправедливое решение, абсурдное, которое очень искажает конкуренцию. За этот месяц, пока будут работать маленькие магазины, а мы нет, это очень повлияет на бизнес. Они поймут, что: "Открывать магазины в торговых центрах мы не будем, давайте все сбежим оттуда". Это что? Это похоже на какую-ту целенаправленную деятельность", - пояснила представитель торгового центра.

В среду, 7 апреля, от лица директора Дины Бунце торговый центр Domina Shopping распространил заявление для СМИ, в котором резко выступил против новых решений правительства. Основных претензий две:

1) Почему запретили выдавать товары, приобретенный онлайн?

"Хочу отметить, что, согласно опросу наших арендаторов, ни один из них за четыре месяца не получил штрафов, замечаний, предупреждений о неразрешенной выдаче заказанных через интернет товаров, хотя полиция приезжает к нам очень часто", - пишет Бунце, недоумевая, о каком мошенничестве говорит правительство, если ни кого ни разу за этот период не наказали.

2) Почему именно 7000 м?

"Следуя правилам - 25м2 на одного посетителя - мы как торговый центр и все наши арендаторы разработали стандарт безопасного совершения покупок, соблюдение которого мы контролируем каждый день.

Так скажите, чем мы хуже других магазинов, которые открылись 7 апреля?