"Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Боль торговых центров - нечестная конкуренция

Поясним, что с 7 апреля в Латвии работать могут магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:
- продуктовые магазины,
- аптеки,
- магазины оптики,
- товаров для животных,
- предметов гигиены,
- книжные магазины и
- места предоставления услуг.
При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не могут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не могут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.
Как итог - Domina Shopping не исключает возможность обратиться в Совет по конкуренции или в Конституционный суд в связи с решением правительства, которое запрещает магазинам в торговых центрах выдавать покупателям товары, приобретенные удаленно, а также разрешает работать всем магазинам в торговых центрах площадью менее 7000 квадратных метров, подтвердила директор Domina Shopping Дина Бунце.
ATTA CENTRE - вакцины вместо конференций
3 августа 2020 года на улице Краста, 60, в эксплуатацию был сдан крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE общей площадью 22 700 квадратных метров. 29 конференц-залов, офисный центр, ресторан, большая парковка с зарядными станциями для электромобилей - центр был готов принять до 5500 человек одновременно. Еще 8 октября ATTA CENTRE организовал официальное открытие с гостями и закусками.
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"Свои двери он открыл в августе и провел достаточно успешные первые полтора месяца. Потом мы были вынуждены закрыть ATTA CENTRE, потому что пришла вторая волна - и все мероприятия были запрещены. Ну, и на данный момент ATTA CENTRE является закрытым помещением, где ничего не происходит. Никаких больших мероприятий, ничего, связанного с мероприятиями, не происходит на данный момент", - 13 марта в эфире программы "Личное дело" на LTV7 рассказал теперь уже бывший генеральный директор ATTA CENTRE Янис Астахов. Он называл центр своим детищем, но ввиду сложившейся ситуации ушел в другую деятельность.
"Обидно ли мне, что так произошло? Да, конечно, обидно", - не стал скрывать Астахов.
А уже 21 марта выяснилось, что ATTA CENTRE станет крупнейшим центром массовой вакцинации. Как сообщала передача Nekā personīga, за его аренду государство будет платить 45,5 тысячи евро в месяц. Еще 12 тысяч центр хочет получить за дезинфекцию и уборку помещений.
Отметим, что Бюро вакцинации установило требование к закупке центров - их площадь должна составлять не меньше пяти тысяч квадратных метров. Это автоматически исключило пять из восьми конкурсантов и вывело ATTA CENTRE в победители наравне с выставочным залом на Кипсале.
В пасхальные выходные в ATTA CENTRE стартовала массовая вакцинация, в какой-то момент даже выстроилась очередь, что не осталось незамеченным в социальных сетях.
От "Нас нельзя закрыть!" до "Доходов нет"
Via Jurmala Outlet Village в Пиньки тоже открылся в августе прошлого года. Открытие самого большого аутлет-комплекса в Балтии прошло громко и с размахом. В то же время городок открылся с заполненностью в 60%, и в октябре там обещали второе открытие - как говорил член правления Outletico Андрей Дозорцев, возможно, "грандиознее первого".