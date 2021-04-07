Ср, 7.04.2021
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Алексей Навальный

"Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Боль торговых центров - нечестная конкуренция

В среду, 7 апреля, прошел прямой эфир дискуссионной передачи "Кто вам платит?". На этот раз - об открывшихся в Covid-год ATTA CENTRE и Via Jurmala Outlet Village, а также о послаблениях в торговле, с которыми резко не согласны торговые центры. Предлагаем вам посмотреть запись передачи.

В эфире обсудили:

  • 00:00 Легендарный день - в Латвии отменили ЧС. Что это значит?
  • 13:50 Очередь на улице в ожидании прививки - что пошло не так? Комментарий Лены Сафроновой (ATTA CENTRE)
  • 19:30 45 500 евро за аренду центра под вакцинацию - достаточная ли сумма для выживания? На что существует ATTA CENTRE?
  • 24:36 Приедет ли Ирина Хакамада, или Когда ATTA CENTRE "переобуется" назад в конференц-центр? 
  • 33:15 Первый день после ослабления ограничений - были ли очереди? Комментарий Анны Жигаловой (Via Jurmala Outlet Village) 
  • 36:38 "Нет доходов, нечем покрывать расходы" - о ситуации и грандиозных планах Via Jurmala Outlet Village
  • 42:03 О солидарности - Via Jurmala Outlet Village открылся, а торговые центры нет. Справедливо ли? 
  • 46:55 Боль торговых центров - нечестная конкуренция. Комментарий Иветы Звайгзне-Алере (Domina Shopping)
  • 53:00 20 млн торговым центрам - решение, похоже, отложили? 
  • 54:39 Онлайн-покупки - почему больше нельзя забирать заказанный товар в т/ц?
  • 57:32 "Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Позиция Domina Shopping

А еще нас можно слушать! 

"Нам нечего терять, мы сейчас будем громко говорить". Боль торговых центров - нечестная конкуренция

"Сейчас нам нечего уже терять, мы будем громко говорить", - в эфире "Кто вам платит" заявила директор по маркетингу Domina Shopping Ивета Звайгзне-Алере. "Мы сначала очень законопослушно слушались и тихинько все молчали и ничего против абсурдных и нелогичных решений не напрягались, но сейчас уже - это все нас довело. В нынешней ситуации - мы будем громко и сердито говорить, пока это все не исправят. Это просто несправедливое решение, абсурдное, которое очень искажает конкуренцию. За этот месяц, пока будут работать маленькие магазины, а мы нет, это очень повлияет на бизнес. Они поймут, что: "Открывать магазины в торговых центрах мы не будем, давайте все сбежим оттуда". Это что? Это похоже на какую-ту целенаправленную деятельность", - пояснила представитель торгового центра. 

В среду, 7 апреля, от лица директора Дины Бунце торговый центр Domina Shopping распространил заявление для СМИ, в котором резко выступил против новых решений правительства. Основных претензий две:

1) Почему запретили выдавать товары, приобретенный онлайн?

"Хочу отметить, что, согласно опросу наших арендаторов, ни один из них за четыре месяца не получил штрафов, замечаний, предупреждений о неразрешенной выдаче заказанных через интернет товаров, хотя полиция приезжает к нам очень часто", - пишет Бунце, недоумевая, о каком мошенничестве говорит правительство, если ни кого ни разу за этот период не наказали.

2) Почему именно 7000 м?

"Следуя правилам - 25м2 на одного посетителя - мы как торговый центр и все наши арендаторы разработали стандарт безопасного совершения покупок, соблюдение которого мы контролируем каждый день. 

Так скажите, чем мы хуже других магазинов, которые открылись 7 апреля?

По правилам в Domina Shopping могут находиться одновременно 1145 посетителей. В торговом центре отличная система вентиляции с хорошим воздухообменом, просторные коридоры и продезинфицированная среда. У нас не может находиться больше этого конкретного количества людей одновременно, следовательно, это безопасно, потому что такие правила работы установили для нас эпидемиологи. И вдруг с 7 апреля безопасно становится только в магазинах площадью до 7000 м2, где гораздо более узкие коридоры, загруженные товарами, и у посетителей нет возможности разойтись по 170 отдельным магазинам. И там торговля будет безопасной?" - продолжает Бунце, отмечая, что такие решения выглядят как "целенаправленный искажающий конкуренцию план, направленный на полное уничтожение сектора торговых центров". 

Поясним, что с 7 апреля в Латвии работать могут магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:

  • продуктовые магазины,
  • аптеки,
  • магазины оптики,
  • товаров для животных,
  • предметов гигиены,
  • книжные магазины и
  • места предоставления услуг. 

При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не могут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не могут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.

Как итог - Domina Shopping не исключает возможность обратиться в Совет по конкуренции или в Конституционный суд в связи с решением правительства, которое запрещает магазинам в торговых центрах выдавать покупателям товары, приобретенные удаленно, а также разрешает работать всем магазинам в торговых центрах площадью менее 7000 квадратных метров, подтвердила директор Domina Shopping Дина Бунце.

ATTA CENTRE - вакцины вместо конференций

3 августа 2020 года на улице Краста, 60, в эксплуатацию был сдан крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE общей площадью 22 700 квадратных метров. 29 конференц-залов, офисный центр, ресторан, большая парковка с зарядными станциями для электромобилей - центр был готов принять до 5500 человек одновременно. Еще 8 октября ATTA CENTRE организовал официальное открытие с гостями и закусками. 

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"Свои двери он открыл в августе и провел достаточно успешные первые полтора месяца. Потом мы были вынуждены закрыть ATTA CENTRE, потому что пришла вторая волна - и все мероприятия были запрещены. Ну, и на данный момент ATTA CENTRE является закрытым помещением, где ничего не происходит. Никаких больших мероприятий, ничего, связанного с мероприятиями, не происходит на данный момент", - 13 марта в эфире программы "Личное дело" на LTV7 рассказал теперь уже бывший генеральный директор ATTA CENTRE Янис Астахов. Он называл центр своим детищем, но ввиду сложившейся ситуации ушел в другую деятельность.

"Обидно ли мне, что так произошло? Да, конечно, обидно", - не стал скрывать Астахов.

А уже 21 марта выяснилось, что ATTA CENTRE станет крупнейшим центром массовой вакцинации. Как сообщала передача Nekā personīga, за его аренду государство будет платить 45,5 тысячи евро в месяц. Еще 12 тысяч центр хочет получить за дезинфекцию и уборку помещений.

Отметим, что Бюро вакцинации установило требование к закупке центров - их площадь должна составлять не меньше пяти тысяч квадратных метров. Это автоматически исключило пять из восьми конкурсантов и вывело ATTA CENTRE в победители наравне с выставочным залом на Кипсале.

В пасхальные выходные в ATTA CENTRE стартовала массовая вакцинация, в какой-то момент даже выстроилась очередь, что не осталось незамеченным в социальных сетях.

От "Нас нельзя закрыть!" до "Доходов нет"

Via Jurmala Outlet Village в Пиньки тоже открылся в августе прошлого года. Открытие самого большого аутлет-комплекса в Балтии прошло громко и с размахом. В то же время городок открылся с заполненностью в 60%, и в октябре там обещали второе открытие - как говорил член правления Outletico Андрей Дозорцев, возможно, "грандиознее первого".

"Нас нельзя закрыть! А всех можно. Мы не торговый центр, у нас каждый магазин имеет выход на улицу и все разделено по блокам.

Поэтому, если закроют торговые центры (не хочется, конечно), мы только выиграем", - оптимистично отвечал Дозорцев на вопрос об угрозе второй волны Covid-19. 

Галерея: Открытие Via Jurmala Outlet Village

На деле с декабря прошлого года торговля попала под ограничения эпидемиологической безопасности, в том числе Via Jurmala Outlet Village. В марте этого года городок вместе с другими торговыми центрами, представителями Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров подписал открытое письмо правительству, указав на критическую ситуацию в отрасли.

"Нового, наверное, ничего не скажу. Доходов нет. Нет арендаторов. Не происходят продажи.

При этом все фиксированные расходы на месте - начиная с налога на недвижимость, ну, и заканчивая, понятно, теми услугами, которые не отменить - нужна охрана, нужно поддерживать тепло", - 30 марта в программе "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7 признала руководитель Via Jurmala Outlet Village Анна Жигалова.

30 марта стало известно, что на поддержку по оплате аренды торговым центрам планируется выделить до 20 млн евро, но есть ряд условий.

В свою очередь, с 7 апреля могут работать магазины вне торговых центров, в том числе Via Jurmala Outlet Village.

Там заявили, что в 2021 году аутлет-городок планирует открыть более 20 новых магазинов, а уже 23 апреля откроется большой Гастро Рынок площадью 400 м2, который дополнит общую концепцию аутлет-городка. "Это будет уникальное сочетание магазина и рынка, где покупатель сможет купить замороженные готовые блюда из ресторанов, разнообразные рыбные и мясные продукты, овощи и фрукты, выпечку, а также продегустировать пиво и насладиться любимым стрифудом", - говорит директор Via Jurmala Outlet Village Анна Жигалова.

Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Напоминаем, в записи нас также можно смотреть на YouTube, подписывайтесь

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