Суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Глава центра, в котором умер артист, Оксана Богданова признана виновной в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшими по неосторожности смерть человека.

В ту трагическую ночь Дмитрий Марьянов пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. По данным следствия, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался. Позже выяснилось, что в реабилитационном центре Марьянову вводили препараты, приобретенные у неизвестных производителей, которые могут применяться только в больницах.