Пт, 30.04.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

Суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов с супругой Ксенией Бик ФОТО: Кадр из передачи

Четыре года назад в подмосковном реабилитационном центре "Феникс" умер 47-летний популярный актер Дмитрий Марьянов. 29 апреля 2021 года Лобненский городской суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти артиста главе рехаба Оксане Богдановой. Об этом пишет ТАСС. 

В центр Дмитрия положила его супруга Ксения. Ему должны были там помогать избавляться от алкогольной зависимости. 

Глава центра, в котором умер артист, Оксана Богданова признана виновной в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшими по неосторожности смерть человека.

Женщину приговорили к трем годам условно.

Теперь Богдановой следует выплатить один миллион рублей (11 тысяч евро) компенсации за моральный вред сыну Марьянова и 50 тысяч рублей (551 евро) штрафа.

В ту трагическую ночь Дмитрий Марьянов пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. По данным следствия, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался. Позже выяснилось, что в реабилитационном центре Марьянову вводили препараты, приобретенные у неизвестных производителей, которые могут применяться только в больницах.

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