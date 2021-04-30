Штабы Навального включили в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму

В списке на сайте ведомства упоминается "Общественное движение "Штабы Навального". Организация проходит по экстремистскому списку.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее заявил, что организации "Общественное движение "Штабы Навального" не существует. В своем Telegram-канале Волков сообщил, что штабы станут самостоятельными политическими организациями. Они "будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".

Люди и организации, включенные в данные список экстремистов и террористов, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.

В апреле штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.