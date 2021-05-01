Сб, 1.05.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

Лорак опровергла свои слова, а другая украинская звезда отметила, что и она получала предложения от Меладзе
Видео

Украинская певица Оля Полякова обвинила российского продюсера Константина Меладзе в домогательствах и выразила поддержку своей коллеге по сцене Ани Лорак. Видео с заявлением исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду... Я сама получала предложение подобного рода от этого же человека... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать", - заявила Полякова. 

Она подчеркнула, что тема харрасмента в обществе считается чем-то порицаемым. "Это такая себе норма. Предложил мужчин женщине интим за какое-то продвижение". 

Полякова призвала коллег-звезд не говорит, что это не правда, а позволить этой правде звучать. Что касается Ани Лорак, то она отметила, что ей "не стоит оправдываться ни перед кем" и "позволить правде звучать". Она считает, что только так можно уберечь девушек от подобных историй. 

Ранее Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Меладзе интересовался ей как женщиной. Якобы он предлагал ей условия, которые лежали в личной плоскости.

Lenta.ru передает, что на премии Вest Style Awards звезда опровергла свои слова. Она объянила,ч то ее не так поняли. На самом деле не стала сотрудничать с Меладзе по той причине, что ей не подошли условия, которые предлагались на тот момент. 

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