Лорак опровергла свои слова, а другая украинская звезда отметила, что и она получала предложения от Меладзе

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду... Я сама получала предложение подобного рода от этого же человека... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать", - заявила Полякова.

Она подчеркнула, что тема харрасмента в обществе считается чем-то порицаемым. "Это такая себе норма. Предложил мужчин женщине интим за какое-то продвижение".

Полякова призвала коллег-звезд не говорит, что это не правда, а позволить этой правде звучать. Что касается Ани Лорак, то она отметила, что ей "не стоит оправдываться ни перед кем" и "позволить правде звучать". Она считает, что только так можно уберечь девушек от подобных историй.

Ранее Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Меладзе интересовался ей как женщиной. Якобы он предлагал ей условия, которые лежали в личной плоскости.