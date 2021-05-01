В Латвии замечен новый вид хищников - чернокрылый дымчатый коршун

"Я уже со вторника вместе с отцом нахожусь в Колке. Каждое утро наблюдаем миграцию. Сегодня утром она была незначительной, но около 11 часов все резко изменилось - стали прилетать хищные птицы", - рассказывает орнитолог Эдгар Смыслов.

Он отметил, что одновременно смог увидеть десятки коршунов и одного хищника поменьше. Посмотрел в телескоп и сразу понял, что это чернокрылый дымчатый коршун, которого в Латвии ждали уже несколько лет.

"Птиц мы заметили вместе с отцом, они сделали несколько кругов над нами и полетели на север", - рассказал наблюдатель за птицами. 14

Чернокрылый дымчатый коршун - хищная птица семейства ястребиных, обитающая на открытых ландшафтах, в саваннах и редколесьях Африки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на юге Испании.