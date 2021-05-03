Надежда Грановская "слово "домогательство" и Константин Меладзе - абсолютно противоположные вещи"

Грановская также высказалась в адрес Оли Поляковой, которая заявила, что ей тоже поступали непристойные предложения от Меладзе. В своем видеообращении Полякова подчеркнула, что тема харрасмента в обществе считается чем-то порицаемым: "Это такая себе норма. Предложил мужчина женщине интим за какое-то продвижение".

Полякова призвала коллег-звезд не говорить, что это неправда, а позволить этой правде звучать. Что касается Ани Лорак, то она отметила, что ей "не стоит оправдываться ни перед кем". Она считает, что только так можно уберечь девушек от подобных историй.

"Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Полякову) знаю очень плохо", - заметила Надежда Грановская.

Бывшая солистка "ВИА Гры" подчеркнула, что "слово "домогательство" и Константин Меладзе - абсолютно противоположные вещи".

Певица сделала предположение, что Полякова могла записать ролик в поддержку Лорак лишь для пиара.

"Мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез", - резюмировала она.

Напомним, Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Меладзе интересовался ей как женщиной. Якобы он предлагал ей условия, которые лежали в личной плоскости.