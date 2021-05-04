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Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

В Риге объявлены лауреаты "Артдокфеста": гран-при получил фильм о гее из Чечни

Антон Долин и Артемий Троицкий ФОТО: https://www.facebook.com/vitaliy.manski

В Риге объявлены лауреаты международного фестиваля документального кино "Артдокфест", который проходил с 28 апреля по 3 мая. Гран-при получил фильм "Тихий голос" о чеченском гее. Его показы в России были отменены из-за угроз. Об этом пишет "Медуза". 

Лучшим фильмом конкурса 2021 года была признана картина "Тихий голос" режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик.

Она рассказывает о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали, что он гей.

Победителем конкурсной программы "Балтийский фокус" стала работа "Тревожные воспоминания" Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признана Гедре Жицките за ленту "Прыжок". Также особого упоминания жюри удостоилась картина "Одна жизнь" Марии Стоните.

Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский за фильм о жизни свиньи "Гунда".

Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, достался картине "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. Особо жюри отметило ленту "Байконур. Вторжение" Дмитрия Громова и Ангела Ангелова.

Ранее "Артдокфест" Виталия Манского отменили сразу на двух площадках Санкт-Петербурга.

И теперь Гран при IDFF Artdocfest/Riga 2020/21. Этот фильм в России никто не увидел. Не видели фильм и те, кто...

Опубликовано Виталием Манским Понедельник, 3 мая 2021 г.
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