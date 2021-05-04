В Риге объявлены лауреаты "Артдокфеста": гран-при получил фильм о гее из Чечни

Лучшим фильмом конкурса 2021 года была признана картина "Тихий голос" режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик.
Она рассказывает о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали, что он гей.
Победителем конкурсной программы "Балтийский фокус" стала работа "Тревожные воспоминания" Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признана Гедре Жицките за ленту "Прыжок". Также особого упоминания жюри удостоилась картина "Одна жизнь" Марии Стоните.
Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский за фильм о жизни свиньи "Гунда".
Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, достался картине "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. Особо жюри отметило ленту "Байконур. Вторжение" Дмитрия Громова и Ангела Ангелова.
Ранее "Артдокфест" Виталия Манского отменили сразу на двух площадках Санкт-Петербурга.
И теперь Гран при IDFF Artdocfest/Riga 2020/21. Этот фильм в России никто не увидел. Не видели фильм и те, кто...Опубликовано Виталием Манским Понедельник, 3 мая 2021 г.