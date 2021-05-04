"Этот человек - дьявол": экс-солистка группы "Тутси" о работе с Шульгиным и "Фабрике звезд"

На "Фабрике звезд" в 2003 году продюсером был Александр Шульгин. Настя вспоминает, что этот человек был ужасен.

"Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, - он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек - дьявол", - сказала она в интервью.

После проекта Шульгин бросил "фабрикантов" и у них не было гастролей. После артистов "подобрал" Иосиф Пригожин.

"До этого я сама пыталась сделать гастроли "фабрикантам", ведь мы все просиживали без денег, лишь некоторые сами выступали в клубах. На встрече с Пригожиным был и Виктор Дробыш, он-то и предложил создать группу "Тутси". Когда я уже ушла из группы, во мне было много обид, ведь отношения между нами в группе были не очень, каждый тянул одеяло на себя. Сейчас я понимаю, что у нас были классные песни. Мы сами все развалили, а Виктор Дробыш сделал для нас все, что было в его силах", - резюмирует она.

Настя вспоминает, что в коллективе "Тутси" была бешеная конкуренция. Каждая запись песен заканчивалась скандалами. Девушки спорили из-за количества строчек и партий в песнях.

Она вспомнила что, когда пела в группе "Тутси", то после концерта с ней захотел познакомиться один состоятельный мужчина. Общение было прекрасным, а потом он предложил Насте 300 тысяч евро, чтобы она была его девушкой. Она мгновенно отказалась.

Сейчас Настя продолжается заниматься творчеством и появляется во многих телепроектах. В 2021 году Крайнова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе" в качестве эксперта.