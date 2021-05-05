Ср, 5.05.2021
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"Нет механизма, который мог бы прекратить это": в 14 рижских хостелах выявлена самовольная эксплуатация

ФОТО: Ekrānuzņēmums

После трагического пожара в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля, 8, в столице было проверено 34 хостела, в 14 из которых выявлена самовольная эксплуатация помещений, сообщил в передаче Rīta panorāma на LTV мэр Риги Мартиньш Стакис.

Он добавил, что проверки хостелов продолжатся.

Кроме того, проинспектированы еще 27 объектов, владельцев которых недавно обязали прекратить эксплуатацию помещений. Эти проверки показали, что в большинстве случаев эксплуатация помещений была остановлена, однако в девяти случаях она продолжается, сказал мэр Риги.

"Мы проведем повторные проверки по этим адресам уже на этой неделе", - добавил он.

Сразу после трагического пожара на улице Меркеля была созвана межведомственная экспертная рабочая группа, которая пришла к выводу, что одним из основных решений по борьбе с незаконными местами расселения людей могут стать новые принудительные механизмы, чтобы обеспечить выполнение решений о прекращении эксплуатации помещений.

"Мы можем обязать прекратить деятельность, мы можем обнаружить, что это не сделано, наказать и так далее, но нет никакого принудительного механизма, который мог бы прекратить это", - пояснил мэр.

Он добавил, что обмен оперативной информацией между службами также должен быть улучшен, чтобы они могли реагировать более быстро и эффективно.

Как сообщалось, проблема незаконных хостелов в Риге актуализировалось после того, как в результате пожара в таком заведении погибло восемь человек.

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