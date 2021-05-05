"Нет механизма, который мог бы прекратить это": в 14 рижских хостелах выявлена самовольная эксплуатация

Он добавил, что проверки хостелов продолжатся.

Кроме того, проинспектированы еще 27 объектов, владельцев которых недавно обязали прекратить эксплуатацию помещений. Эти проверки показали, что в большинстве случаев эксплуатация помещений была остановлена, однако в девяти случаях она продолжается, сказал мэр Риги.

"Мы проведем повторные проверки по этим адресам уже на этой неделе", - добавил он.

Сразу после трагического пожара на улице Меркеля была созвана межведомственная экспертная рабочая группа, которая пришла к выводу, что одним из основных решений по борьбе с незаконными местами расселения людей могут стать новые принудительные механизмы, чтобы обеспечить выполнение решений о прекращении эксплуатации помещений.

"Мы можем обязать прекратить деятельность, мы можем обнаружить, что это не сделано, наказать и так далее, но нет никакого принудительного механизма, который мог бы прекратить это", - пояснил мэр.

Он добавил, что обмен оперативной информацией между службами также должен быть улучшен, чтобы они могли реагировать более быстро и эффективно.