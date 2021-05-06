Чт, 6.05.2021
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Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

СМИ: Ольга Бузова находится в реанимации

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова была госпитализирована. Издание сообщает, что звезде была проведена операция под общим наркозом. Сейчас она находится в реанимации. Об этом пишет StarHit.ru.

О состоянии 35-летней Ольга Бузовой ничего не известно. В последний раз она связывалась с поклонниками 4 мая. Телезвезда показывала кадры с очередных съемок. Она также поделилась снимком, на котором она позирует с роскошным букетом сирени.

"Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?" - подписала пост певица.

Представители и родные Бузовой не комментируют СМИ ее состояние здоровья. "Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", - сказала "Пятому каналу" мать Ольги. Представитель певицы Антон Богославский также воздержался от комментариев.

Напомним, что летом 2020 года Ольга получила травму во время тренировок для шоу "Ледниковый период", а в начале года Бузова тяжело пережила расставания с Давидом Манукяном.

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