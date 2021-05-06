МакSим: "Была тогда такой большой женщиной, человек-сфера"

"Я раньше была очень закрытым человеком, сейчас с этим успешно борюсь. Но тогда даже не хотела делиться тем, что происходит в моей жизни, и, конечно же, это породило множество версий. Я еще выглядела по-другому, была тогда такой большой женщиной, человек-сфера (смеется), такая еще неоправившаяся от аварии. Были проблемы со здоровьем. Но сегодня меня те фотографии очень веселят", - отметила она.

Сейчас певица пару-тройку часов в день уделяет спорту. Она не любит фитнес-залы. Ей там скучно.

"Мне нужен соперник. Нужен адреналин. И я верю, что когда этот выплеск адреналина происходит, то тело говорит мне спасибо. И твое душевное состояние становится более стабильным. Поэтому я люблю бокс, теннис, занимаюсь конкуром, правда, периодически падаю с лошади", - смеясь говорит МакSим.

Исполнительница рассказала, что в какой-то момент ей казалось, что она написала все, что хотела.

"Высказала все, что могла. Не подходила к клавишам, не разбирала гастрольную сумку. Больше ничего не желала. Была боязнь появления хита, как это дико или высокопарно ни звучит. Я же снова могу сесть на сумки и поехать на гастроли", - пояснила она.

МакSим больше не хочет гастролировать, чтобы заработать деньги.

"Если и поеду, то уже не в том формате, который был. А это по 25-28 концертов в месяц. Я хочу, но это не должно превращаться в конвейер. Артист должен каждый раз иметь столько сил, чтобы выдать все, что у него есть. Он не должен выходить изможденным на сцену. Он должен гореть", - подчеркивает она.

Что касается концертных площадок, то МакSим не важно, что это. Она начинала с маленьких ресторанов.

"Мне тогда говорили, что, наверное, мне неприятно, когда я пою, а люди едят. А я отвечала, что заслуга артиста заключается в том, чтобы люди, когда ты поешь, перестали есть. Если они едят, значит, ты что-то не то делаешь", - указывает певица.

В ноябре 2020 года МакSим дала первое интервью после своего исчезновения в программе "Судьба человека". Она рассказала, куда пропала после страшной аварии, которая произошла с ней в начале 2019 года, а также о лечении от алкоголизма.

Марина призналась, что после аварии ей пришлось два месяца провести в больнице. Она поправилась на 15 килограммов. У певицы также начались осложнения с сосудами головного мозга - она мучилась от страшной головной боли, обезболивающие ей не помогали.