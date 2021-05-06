С 2022 года вырастет размер государственного семейного пособия

При увеличении государственного семейного пособия

на одного ребенка в возрасте до 20 лет размер пособия составит 25 евро в месяц,

на двоих детей в возрасте до 20 лет - 100 евро, или по 50 евро на каждого,

на троих детей в возрасте до 20 лет - 225 евро, или 75 евро за каждого.

На каждого следующего ребенка в семье размер пособия составит 100 евро в месяц на каждого ребенка. Пособие будет выплачиваться за тех детей, которые находятся на фактическом обеспечении семьи.

По оценке министерства, дополнительное финансирование, необходимое для выплаты этого пособия в 2022 году и в дальнейшем ежегодно, составляет 81,4 млн евро в год.

В настоящее время размер семейного государственного пособия на первого ребенка составляет 11,38 евро, на второго ребенка - 22,76 евро, на третьего ребенка - 34,14 евро, на четвертого и каждого последующего ребенка - 50,07 евро.