Чт, 6.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

С 2022 года вырастет размер государственного семейного пособия

Семья. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных социальных пособиях, разработанные Министерством благосостояния, которые предусматривают увеличение государственного семейного пособия с 2022 года.

При увеличении государственного семейного пособия

  • на одного ребенка в возрасте до 20 лет размер пособия составит 25 евро в месяц,
  • на двоих детей в возрасте до 20 лет - 100 евро, или по 50 евро на каждого,
  • на троих детей в возрасте до 20 лет - 225 евро, или 75 евро за каждого.

На каждого следующего ребенка в семье размер пособия составит 100 евро в месяц на каждого ребенка. Пособие будет выплачиваться за тех детей, которые находятся на фактическом обеспечении семьи.

По оценке министерства, дополнительное финансирование, необходимое для выплаты этого пособия в 2022 году и в дальнейшем ежегодно, составляет 81,4 млн евро в год.

В настоящее время размер семейного государственного пособия на первого ребенка составляет 11,38 евро, на второго ребенка - 22,76 евро, на третьего ребенка - 34,14 евро, на четвертого и каждого последующего ребенка - 50,07 евро.

По данным Центрального статистического управления, в начале 2020 года в Латвии проживало 359 457 детей в возрасте до 17 лет.

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